Pevnost poznání nabídne dětem deset vědeckých kroužků, novinkou je 3D tisk

Deset vědeckých kroužků pro děti od pěti let až po žáky osmých tříd nabídne v prvním pololetí nadcházejícího školního roku interaktivní muzeum Pevnost poznání spadající pod olomouckou přírodovědeckou fakultu. Novinkou letošní nabídky je program 3D tiskaři, proměnou prošla také Laboratoř experimentů, která nově propojí chemii a fyziku. Děti si mohou vyzkoušet například práci s moderními technologiemi, chemické a fyzikální pokusy nebo konstrukční a tvůrčí činnosti, sdělila ČTK mluvčí muzea Martina Vysloužilová.
Vědecké kroužky se zaměřují na praktické poznávání přírodních věd a techniky. Pod vedením lektorů mohou účastníci experimentovat, konstruovat, tvořit nebo pracovat s moderními technologiemi. "Děti jsou přirozeně zvídavé a my jim chceme nabídnout prostředí, ve kterém mají dostatek prostoru ptát se, zkoušet a objevovat. V kroužcích nejde o další školní vyučování. Důležité pro nás je, aby si děti mohly věci samy vyzkoušet, hledat vlastní řešení a postupně objevovat, která oblast vědy nebo techniky je baví nejvíce," uvedla hlavní koordinátorka Klára Češíková.
Jednou z hlavních novinek je kroužek 3D tiskaři. Děti se v něm seznámí s principy trojrozměrného tisku, naučí se vytvářet vlastní digitální modely a sledovat celý proces od návrhu až po hotový výrobek. "Na 3D tisku je skvělé, že propojuje kreativitu s technickým přemýšlením a děti navíc vidí konkrétní výsledek své práce. Nestačí mít jen dobrý nápad. Musí přemýšlet, jak ho převést do modelu, co upravit a jak celý návrh vylepšit, aby skutečně fungoval," doplnila Češíková.
Změnou prošla také Laboratoř experimentů, která se nově rozšiřuje o propojení chemie a fyziky. Děti budou prostřednictvím pokusů poznávat přírodní jevy v širších souvislostech a hledat odpovědi na otázky, se kterými se mohou setkávat i v každodenním životě. Budou vyrábět vodní rakety, hrát si se světlem nebo zkoumat, jak svítí ohňostroje, popsala mluvčí muzea.
Vědecké kroužky cílí na různé věkové skupiny. Nejmladším dětem od pěti let a prvňáčkům jsou určeni Malí koumáci, starší děti se mohou zapojit do Klubu nadaných dětí, do kroužku s názvem Velcí koumáci či do Kutílny nebo Vědecké výtvarky. Registrace je již spuštěna.
Pevnost poznání je popularizační centrum vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Sídlí v historickém areálu Korunní pevnůstky a zaměřuje se na propojení vědy, vzdělávání a zábavy. Nabízí interaktivní expozice věnované mimo jiné přírodním vědám, matematice, fyzice, historii a lidskému tělu. V programu má také vědecké dílny, digitální planetárium, tematické víkendy, příměstské tábory a vzdělávací aktivity pro školy a veřejnost.