Pevnost poznání se o prázdninách promění v tréninkové centrum astronautů

V tréninkové centrum budoucích astronautů se promění během prázdnin interaktivní olomoucké muzeum Pevnost poznání. Letní program s názvem Trénuj jako astronaut nabídne návštěvníkům možnost pocítit přetížení při startu rakety či ztrátu orientace v prostoru, sdělila ČTK mluvčí muzea Martina Vysloužilová.
Program vznikl ve spolupráci České asociace science center a Vzdělávací kanceláře Evropské kosmické agentury pro ČR. Navazuje na národní projekt Česká cesta do vesmíru podporující budoucí let astronauta Aleše Svobody.
Po celé prázdniny budou v expozicích muzea připravena speciální stanoviště. Návštěvníci si vyzkoušejí, jak se vyvíjely raketové systémy, zažijí přetížení v gyroskopu, prověří své pilotní schopnosti v leteckém simulátoru a budou hledat souhvězdí na otočné mapě oblohy. "Naším cílem bylo vytvořit program, který propojí vědu, pohyb, tvořivost i zábavu do jednoho velkého dobrodružství. Každý si může vyzkoušet roli astronauta a zjistit, že za každým letem do vesmíru stojí odvaha, trénink, spolupráce i chuť poznávat nové věci," uvedla programová vedoucí muzea Šárka Kostková.
Součástí mise budou také víkendové dílny, ve kterých si zájemci společně s lektory vytvoří polární záři, kometu ve zkumavce nebo vlastní model povrchu planety Mars. "Zábavné experimenty ukážou, že chemie a vesmír mají k sobě mnohem blíž, než se na první pohled zdá. Část programu doplní kreativní dílna, která propojí tvoření s poznáváním vesmíru a přírodních věd," doplnila mluvčí muzea.
Na své si přijdou i návštěvníci planetária. Během prázdnin budou komentované pořady nejen o víkendech, ale také každé úterý a čtvrtek. "Program doplní premiéra filmu Skryté tváře Země, který ukáže naši planetu očima moderních satelitů a přiblíží, jak díky nim dokážeme sledovat klimatické změny, předvídat přírodní katastrofy nebo odhalovat proměny krajiny v reálném čase," dodala Kostková.
Pevnost poznání sídlí v historické budově bývalého dělostřeleckého skladu Korunní pevnůstky z poloviny 19. století a již více než deset let propojuje vědu, vzdělávání a zábavu. Návštěvníkům nabízí čtyři stálé interaktivní expozice, digitální planetárium, chemickou laboratoř i pestrý celoroční program workshopů, přednášek, táborů a vzdělávacích akcí pro školy i širokou veřejnost. Každoročně ji navštíví desítky tisíc návštěvníků všech věkových kategorií.