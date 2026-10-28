Pevnost poznání v Olomouci nabízí halloweenský program o mýtech a iluzích

Tajemnou atmosféru s vědeckým poznáváním propojuje ode dneška tradiční halloweenská akce v olomouckém interaktivním muzeu Pevnost poznání. Letošní program s podtitulem Věřte nevěřte se do neděle zaměří na městské legendy, vědecké mýty, optické klamy a fungování lidského mozku. V pátek a v sobotu bude součástí programu také večerní stezka odvahy, sdělili ČTK zástupci Univerzity Palackého, pod kterou centrum spadá.
Zájemci v muzeu zjistí, jak snadno dokáže člověka oklamat vlastní mozek, proč některým mýtům lidé věří navzdory vědeckým důkazům a jak vznikají příběhy předávané z generace na generaci. "Chceme návštěvníkům ukázat, že to, co na první pohled vypadá jako pravda, jí ne vždy opravdu je. Právě na tom jsme postavili letošní program. Věříme, že si lidé odnesou nejen zážitky, ale také chuť přemýšlet nad informacemi, se kterými se každý den setkávají," přibližuje záměr akce programová manažerka muzea Šárka Kostková.
Jedním z hlavních lákadel bude interaktivní show Může to být pravda?, která bude v pátek a sobotu v Laudonově sále v 17:00, 19:00 a 21:00. Návštěvníci se ponoří do světa městských legend, neuvěřitelných příběhů a vědeckých záhad. V Galerii Atom je připravena výstava Pravda nebo mýtus?, na které si mohou zájemci tipnout, která tvrzení jsou pravdivá, a která jsou jen rozšířenými mýty. "Tajemství se nevyhnou ani stálým expozicím. Prostřednictvím aktivity Pevnostní historky návštěvníci odhalí příběhy spojené se samotnou Pevností a program Iluze mysli jim ukáže, že ani vlastním smyslům se nedá vždy věřit," doplnila mluvčí muzea Lucie Jarmarová.
V pátek a v sobotu je v plánu Stezka odvahy. Návštěvníci na ní prozkoumají různé podoby strachu a zjistí, jak na něj reaguje lidský mozek. Intenzitu zážitku si budou moci sami zvolit. Oba večery zůstane Pevnost poznání otevřená do 22:00. Návštěvu interaktivního muzea doplní také setkání s netopýry, návštěvníci se budou moci setkat hned s jejich šesti druhy. K vidění budou například i handicapovaní netopýři, kteří se kvůli svému zdravotnímu stavu nemohou vrátit do volné přírody.
Pevnost poznání je popularizační centrum vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Sídlí v historickém areálu Korunní pevnůstky a zaměřuje se na propojení vědy, vzdělávání a zábavy. Nabízí interaktivní expozice věnované mimo jiné přírodním vědám, matematice, fyzice, historii a lidskému tělu.