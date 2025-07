Přírodní galerie poskytne místo pro smutek i radost a vzpomínky na zemřelé děti

Nová sociální služba nabízí podporu rodinám s dětmi s různými druhy postižení i s ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

„Rodiče chtěli mít možnost vzpomínat, udělat třeba i rituály, které by jim to usnadnily. Spojila jsem se pak s kolegyní z paliativního týmu hospice Nejste v tom sami a začaly jsme s pomocí kraje a kolegů hledat místo, kde by to mohlo vzniknout. Pan ředitel Sluňákova Michal Bartoš byl iniciativě velmi otevřený, protože k místu, které není jen pro ekologické aktivity, ale různé prožitky, by to dávalo velký význam,“ přiblížila ředitelka olomoucké pobočky Pavla Matyášová.

Dům přírody Litovelského Pomoraví je patnáctihektarový areál u Sluňákova, pro nějž vytvořili umělecké objekty František Skála, Miloš Šejn, Miloslav Fekar či Marcel Hubáček.

I pietní místo by mělo mít umělecký rukopis. Iniciátoři zatím spolupracují se sochařem Fekarem a architektem Petrem M. Hájkem.

Spolu s rodiči předvybrali místo, nicméně nejprve je potřeba vyjednat všechna potřebná povolení, sehnat peníze a také rozhodnout, zda autora místa oslovit přímo, nebo ho například vybrat ve veřejné soutěži.

„Měly by tam být prvky, které budou připomínat zemřelé děti, možná tam budou moct lidé sázet stromy, to se ještě neví. Zvažujeme i vodu na pouštění lodiček, umístění cedulek se jmény dětí, prostor pro sourozence pro hru, aby to nebylo jen místo smutku, ale kde se vzpomíná a může se tam při tom prožít i radost,“ dodala Matyášová.

Vybraný mladý háj s keři je proto vzdálen od obecního hřbitova, jenž by podle asi dvaceti účastníků společného setkání neměl odpovídající energii.

„V intimním a klidovém prostoru mohou kontemplovat pozůstalí – individuálně, v rodinném kruhu, v terapeutickém kruhu nebo v kruhu přátel. Bude tu přístřešek, kam se lze uchýlit při nepřízni počasí. Někteří rodiče zmiňovali potřebu útočiště mimo domov, kde mohou cítit akutní zátěž vzpomínek,“ popsal architekt jedno z využití místa nazvaného Posvátný háj.

Možnost podobného místa je pro pozůstalé rodiny přínosná. „Rituály jsou sice pohanské, ale mladé rodiny je potřebují. Odchod dítěte bolí, ale i tak se můžete se sourozenci radovat, vzpomínat. Bude to otevřené komukoli, komu zemřelo dítě. Chceme, aby to bylo pro všechny, kdo tu potřebu budou mít. O ničem podobném v Česku nevím,“ řekla Pavla Matyášová.

Na iniciativu upozornil Český rozhlas Olomouc. Ten také odkazuje na Ústav zdravotnických informací a statistiky, dle jehož statistik mezi lety 2009 až 2021 zemřelo v Česku přes 7 300 dětí, v Olomouckém kraji je to ročně asi 35 dětí.