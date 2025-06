Na první sklizeň čekali tři roky, teď pivoňky z Hané míří do celého Česka

Letošní sezona začala 16. května a Grecmanovi předpokládají, že o víkendu již budou mít všechno sklizeno.

„Máme za sebou perné tři týdny, kdy jsme se nezastavili a měli jsme i noční směny. Pracovali jsme 15 až 18 hodin každý den. Celá naše rodina, kamarádi i brigádníci,“ popisuje spolumajitel farmy Pivoňky z Hané Martin Grecman.

„Já už nemůžu pivoňky vidět ani cítit,“ dodává s úsměvem. Za deset let, co se kolem voňavého byznysu otáčí, mu jich prošel rukama dobrý milion.

Všech osmdesát tisíc pivoněk na půldruhém hektaru pole je potřeba sklidit během relativně krátké doby, než rozkvetou. „K zákazníkovi se musí dostat čerstvé a téměř zavité, jinak by nic nevydržely,“ vysvětluje Grecman.

Nápad na pěstování netradiční květiny na Hané vzešel od příbuzných v Rakousku, kteří mají v cizině zavedenou pivoňkovou farmu.

„Oslovili nás, že je u nás kvalitní a dobrá půda a jestli to taky nechceme zkusit, že bychom jim mohli pivoňky dodávat,“ přibližuje Grecman.

O pěstování pivoněk dopředu nevěděli nic

V roce 2015 tak na čtvrthektarové pole u domu se sestrou a otcem zasadili prvních tři tisíce hlíz.

„Byli jsme jako na trní, protože tři roky se nic nedělo, rostliny jen nabíraly na síle. Mezitím jsme se učili, jak se o pivoňky starat, co potřebují a jak je ošetřovat proti plísním. Vůbec nic jsme o těchto kytkách nevěděli, vše jsme se museli naučit,“ vzpomíná farmář.

Když se po třech letech čekání pole zbarvilo do světle růžové barvy, byl to jasný signál, že se úroda vydařila.

„Celá rodina se pustila do sklizně, ale nestačili jsme na to. Postupně jsme tak museli povolat kamarády a nabrat brigádníky. A voňavý byznys jsme rozjeli naplno,“ popisuje Grecman, který jako zemědělec dosud na polích pěstoval hlavně tradiční hanáckou plodinu – obilí. To ale muselo ustoupit pivoňkám.

„Trochu jsme ho upozadili a na poli vyseli další tři tisíce pivoňkových hlíz. Zkusili jsme ze zvědavosti i další odrůdy, protože se po nich zákazníci ptali,“ popisuje mladý muž.

Dnes mají Grecmanovi na poli dvacet tisíc pivoňkových hlíz v devíti odrůdách. „Těch hlavních, které prodáváme, je sedm, zbytek doroste a budeme je prodávat až příští rok. Nejoblíbenější jsou u Hanáků světle růžová klasika Sarah Bernhardt, což byla i odrůda, se kterou jsme začínali,“ říká pěstitel.

V kurzu jsou bílé, lidé se ptají i po modrých

Druhá nejoblíbenější je odrůda Command Performance, jež má nádherné obrovské květy temně rudé barvy. Třetí nejprodávanější jsou pak bílé pivoňky, o které je největší zájem hlavně na svatbách.

„Bílá je teď moderní barva a bílé pivoňky nám mizí doslova před očima, nestíháme je sklízet,“ popisuje Grecman s tím, že se lidé občas ptají i na opravdové zvláštnosti, jako je třeba modrá pivoňka.

„Přiznám se, že takovou jsem ještě neviděl. Ale poohlédnu se po světě a hlavně v Holandsku, odkud hlízy objednáváme, protože v Česku takový trh na pivoňky není. Rád se nechám inspirovat,“ směje se.

Na sklizeň desetitisíců pivoněk museli Grecmanovi přikoupit technologie, jen ruce by jim nestačily. „Ušetří nám to spoustu času, protože počet kusů je opravdu veliký,“ říká. I tak se na poli a v hale otáčí kromě Grecmanových a strojů také dvě desítky brigádníků.

„Sezona je krátká a nastane jen v malý okamžik v roce. Není to jako růže, kterou si můžete koupit po celý rok, mít doma čerstvou domácí pivoňku je vzácnost,“ říká hrdě pěstitel.

Po utrhnutí rychle do chladu

Po uříznutí květiny putují do velké haly, kde je brigádníci očistí, roztřídí a svážou po pěti nebo deseti kusech. Poté pivoňky putují do chladicích boxů, kde vydrží třeba i týden uskladněné bez vody.

„Je potřeba je zchladit. Když nám květiny vozí z pole, kde je kolem 25 až 30 stupňů, jsou pivoňky úplně horké,“ poznamenává Grecman s tím, že ideální teploty jsou kolem deseti až patnácti stupňů Celsia, kdy se pivoňkám daří nejlépe. Pokud je teplota nižší, mohl by se jejich růst zastavit.

Sklizené rostliny putují na pulty květinářství a k zákazníkům. Zájemci si je mohou koupit i přímo na farmě za 35 korun, v obchodem se pak jejich cena může vyšplhat až na více než sto korun.

A jaká byla letošní sezona? „Vypadá to velice slibně, sklidíme 95 procent úrody. Počasí je na Hané stabilní, jen by mohlo víc zapršet, trápí nás sucho. Ale zase je to lepší, než kdyby do sklizně zapršelo, to by pak mohly květiny plesnivět,“ uzavírá pěstitel.