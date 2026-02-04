Litovelský pivovar ukázal nový vizuál a má lákadlo pro mladé

Daniel Vachek
  16:22
Pivovar Litovel zahajuje nový rok zásadní proměnou. Zákazníky bude oslovovat novým logem a designem obalů, zároveň hodlá rozšířením nabídky více zacílit na mladou generaci, která pije alkohol méně. Další změny chystá také mateřská společnost Pivovary CZ Group, pod kterou patří ještě pivní značky Zubr a Holba. V březnu se přejmenuje na Pivovary Zubr.

Nejviditelnější změnou je nové logo a design obalů litovelského pivovaru. „Vracíme se k tomu, co nás definuje. Nové logo obsahuje symboliku kořenů, které reprezentují naši stabilitu a historii, a klasů, jež odkazují na úrodnost Hané, jedné z nejúrodnějších oblastí v Česku,“ vysvětlil marketingový ředitel skupiny Pivovary CZ Group Ondřej Roček.

S novou vizuální identitou souvisí také symboly na lahvích a plechovkách u konkrétních produktů. Designeři zvolili kříž, klasy, korunu a včelu, které zastupují úrodnou desítku, vyzrálou jedenáctku, bohatou dvanáctku a pivo Moravan.

Pivovar Litovel představil nový vizuál i rozšíření nabídky. Na snímku vlevo Ondřej Roček, marketingový ředitel skupiny Pivovary CZ Group, do které litovelský pivovar patří.
„Chtěli jsme pro piva důstojný název, takže jsme si hráli s bohatstvím regionu. Hezky nám tam zapadaly i symboly,“ doplnil Roček.

Skupina už od loňského podzimu sleduje snižující se produkci i spotřebu piva, zejména u mladých lidí.

„Ročně nám klesá spotřeba na hlavu přibližně o dva litry,“ uvedl Roček s tím, že Pivovary CZ Group měla ke konci října data, že došlo k propadu trhu přibližně o 3,5 procenta.

Ve hře je zavedení třetinkových lahví

Na to litovelský pivovar reaguje rozšířením portfolia ochucených piv, která mají podle tamního sládka Petra Kosteleckého velký úspěch. „Myslím, že krok naproti mladým lidem je také návrat k ‚desítce,‘ která by mohla být pomyslným mezistupněm k tomu, aby mladá generace ochutnala i čisté pivo, které nemá tak vysoký alkohol, a přitom je pitné,“ objasnil sládek.

Celá skupina Pivovary CZ Group, jež kromě pivovaru Litovel sdružuje také přerovského Zubra nebo hanušovickou Holbu, zároveň řeší možnost zmenšení objem obalů, v nichž se bude pivo prodávat.

„Je to jedna z úvah, kterou teď marketing intenzivně řeší s obchodem. Otázka třetinkových obalů je určitě na stole,“ poznamenal Kostelecký.

Další novinkou, kterou skupina oznámila, je významná investice do mycích linek na sudy a lahve. Investice celkem dosáhly 40 milionů korun, z čehož 10 milionů pokryla evropská dotace.

„To nám umožní efektivnější produkci a lepší servis pro naše zákazníky,“ podotkl generální ředitel René Musila.

Pozici má posílit i větší propojení se sportem

Celou skupinu rovněž čeká letos v březnu přejmenování na Pivovary Zubr. „Jedná se o krok ke zjednodušení firemních procesů, spojení logistiky a obchodu. Pro spotřebitele ani pro výrobu piva v Litovli se tímto krokem nic nemění, značka Litovel zůstává i nadále jedním z pilířů naší skupiny. To stejné platí pro naše pivovary v Hanušovicích a Přerově,“ vysvětlil Musila.

Podle marketingového ředitele Ročka šlo o více než rok dlouhý proces, během něhož vedení společnosti došlo ke zjištění, že DNA celé skupiny je nejblíž značce Zubr.

Pivovary CZ Group se také už delší dobu snaží upevnit svou pozici na trhu skrze podporu sportovních akcí. Například přerovský pivovar Zubr se loni stal generálním dodavatelem piva pro společnost Oktagon pořádající zápasy MMA.

Litovelský pivovar zase v závěru roku 2025 oznámil užší spolupráci s fotbalovou Sigmou Olomouc. V rámci Chance ligy se tak Litovel stala hlavním dodavatelem piva pro fanoušky, kteří navštíví zápasy na Andrově stadionu.

