„Neváhejte a přijďte si zpříjemnit posledních pár dnů u dobrého řemeslného pivečka a tradiční české kuchyně. Dopijeme a dojíme společně všechny zásoby,“ stojí na stránkách Pivovaru Moritz, jehož součástí je i restaurace.
Podnik byl před lety oceněn i britským listem The Times. Podle něho v roce 2008, tedy dva roky od založení, vařil Moritz třetí nejlepší pivo v Česku.
„Dvacet let je dvacet let, to víte, že nás konec mrzí,“ řekl iDNES.cz jeden ze zakladatelů pivovaru Miloš Kolomazník. „Důvodem konce je ekonomická situace, nefunguje to. Éra minipivovarů už je za zenitem, dnes jich je všude iks. Navíc ani poptávka už není taková jako před dvacet lety. To lidé přišli na pivo, dali si k tomu koleno, užívali si atmosféru hospody.“
Oznámení o konci provozu strhlo na sociálních sítích vlnu diskuze i podpory. „Tak toto je šok. Příjemnějších lokálů v Olomouci už moc nebude. Ale chápu že doba je těžká,“ napsal například uživatel Karel Svitavský.
A přidali se i další, dokonce i zahraniční uživatelé: „To snad ne! Smutná zpráva. Mám spoustu krásných vzpomínek na zdejší úžasnou atmosféru, skvělé pivo a jídlo. Bylo to místo, které si zamilovali místní, cizinci žijící v Olomouci i návštěvníci města,“ shrnul diskutující Ian Martin.
Spoluzakladatel Kolomazník poukazuje na složitou situaci, která se podle něj dotýká celé gastronomie. „Cena piva a náklady na jeho výrobu jsou dnes už úplně jiné, než byly před lety. Navíc mladá generace má zcela jiné preference, na pivo se přestává chodit,“ řekl.
„Nám patří jen prostory, poslední roky jsme opakovaně sháněli provozovatele. Ale vzhledem k tomu, že teď už to je třetí provozovatel za posledních deset let, tak to asi není o tom, kdo hospodu vede. Bohužel,“ posteskl si Kolomazník.
|
Pivovary Zubr mění taktiku. V létě budou vábit na lehkou pšenici i netradiční zážitky
Pivovar Moritz byl pojmenován na počest Moritze Fischera, olomouckého podnikatele ve stavebnictví. Ročně vyprodukoval přes 750 hektolitrů piva.
Nyní je jeho éře konec.