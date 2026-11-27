Prostějovská radnice požádala Správu železnic (SŽ) o doplnění závor na železničním přejezdu v Říční ulici, kde v neděli při srážce rychlíku s osobním autem zemřeli dva lidé a další člověk utrpěl těžké zranění. Přejezd je nyní zabezpečený světelnou signalizací bez závor. Podle vedení města je kvůli opakovaným závažným nehodám nutné znovu posoudit úroveň jeho zabezpečení. ČTK to dnes sdělil primátorčin náměstek Petr Ošťádal (Na rovinu!). Správa železnic prověří, zda lze přejezd rekonstruovat před plánovanou modernizací nedalekého hlavního nádraží.
Závory podle Ošťádala sice nemohou zcela zabránit porušování pravidel silničního provozu, představují však fyzickou překážku, která může výrazně přispět k prevenci dalších tragických nehod. "Statutární město Prostějov je připraveno poskytnout potřebnou součinnost při projednávání případných technických a dopravních opatření souvisejících s úpravou tohoto železničního přejezdu," uvedl Ošťádal.
Mluvčí SŽ David Kabele dnes ČTK řekl, že chystaná rekonstrukce železničního přejezdu v Říční ulici je součástí modernizace stanice Prostějov hlavní nádraží, která zahrnuje i přilehlé části trati. "Předpokládaná realizace celého projektu se v návaznosti na omezené finanční zdroje a nutnost prioritizace investic posunula do 30. let. Proto i v souvislosti se žádostí města prověříme, jestli je přestavba přejezdu technicky proveditelná samostatně ještě před hlavní stavbou," uvedl.
Nedělní tragická nehoda se stala krátce před 13:30. Světelná signalizace na přejezdu byla podle generálního inspektora Drážní inspekce Jana Kučery v době nehody v provozu. Při srážce zahynuli řidič osobního automobilu a spolujezdec na předním sedadle, muž na zadním sedadle utrpěl těžké zranění. V rychlíku cestovalo 50 lidí, nikdo z nich nebyl zraněn.
Nedělní nehoda na několik hodin zastavila železniční provoz mezi Prostějovem a Vrbátkami i mezi prostějovským hlavním a místním nádražím. Škodu na vlakové soupravě Drážní inspekce předběžně vyčíslila na půl milionu korun.