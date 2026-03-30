Počet nemocných v Olomouckém kraji klesá, na Prostějovsku je však stále vysoký

Počet lidí s akutními respiračními onemocněními začal v Olomouckém kraji klesat již výrazněji, hygienici nyní evidují 1351 případů na 100. 000 obyvatel, což je v mezitýdenním srovnání pokles o 7,3 procenta. Na Prostějovsku však počet nemocných stále atakuje dvoutisícovou hranici, sdělila dnes ČTK mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. I přes postupný pokles nemocných odborníci apelují na dodržování hygienických pravidel.
Vývoj epidemické situace v kraji odpovídá podle hygieniků běžné respirační sezoně. "Při okresním srovnání zůstává nejvyšší nemocnost v okrese Prostějov, kde aktuálně čítá 1988 případů na 100.000 obyvatel. Následují okresy Olomouc s 1347 případy na 100.000 obyvatel, Šumperk (1194),Přerov (1187) a Jeseník (455)," uvedla Koutná. Na Prostějovsku se vysoká nemocnost drží již dlouhodobě, i tam však za poslední týden klesla. Minulý týden zde hygienici zaznamenali 2170 případů akutních respiračních onemocnění na 100.000 obyvatel.
Nejvíce práce mají nadále pediatři, nejvíce nemocných je totiž stále mezi dětmi do pěti let věku, naopak nejméně ve věkové kategorii nad 65 let.
Výrazně klesl i počet případů chřipky. "V uplynulém týdnu bylo v kraji hlášeno 19 případů chřipkových onemocnění na 100.000 obyvatel, což ve srovnání s předchozím týdnem představuje pokles o 34,5 procenta. Od začátku sezony bylo v Olomouckém kraji evidováno celkem 25 závažných případů chřipky, přičemž u 22 z nich byla laboratorně potvrzena chřipka typu A. Šest případů skončilo úmrtím pacientů," dodala Koutná.