Počet obyvatel Olomouckého kraje loni klesl o 20 na 631.480, tempo úbytku obyvatelstva zásluhou migrace výrazně zpomalilo. V roce 2024 kraj přišel o 1364 obyvatel. Narodilo se tehdy méně dětí, než bylo zemřelých. Migrace tento přirozený úbytek obyvatelstva předloni nenahradila. Předběžné údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Z Olomouckého kraje se v loňském roce podle ČSÚ vystěhovalo 7320 obyvatel a přistěhovalo se jich 9646. Migrace tedy zvýšila počet obyvatel kraje o 2326 osob. V kraji se v roce 2025 narodilo 4576 dětí a zemřelo 6922 lidí. Přirozeným způsobem se počet obyvatel kraje snížil o 2346. Počet obyvatel loni vzrostl pouze na Olomoucku, zatímco na Prostějovsku, Přerovsku, Šumpersku a Jesenicku klesl.
Počet přistěhovalých se loni v kraji meziročně zvýšil, počet vystěhovalých se naopak snížil. "Kladné migrační saldo vykázal Olomoucký kraj již sedmým rokem v řadě, přičemž v roce 2025 bylo kladné jak v případě stěhování s cizinou, tak v případě stěhování s ostatními kraji České republiky," uvedl Jiří Frelich z olomoucké pobočky ČSÚ. Přírůstek stěhováním byl loni nejvyšší na Olomoucku, kde díky migraci přibylo 1976 obyvatel. Naopak Šumpersko přišlo tímto způsobem o 150 obyvatel.
Na konci roku 2025 žilo v Olomouckém kraji 309.551 mužů a 321.929 žen, které měly na celkovém počtu obyvatel podíl 51 procent. Nejvyšší zastoupení žen vykázalo Olomoucko (51,3 procenta) a nejnižší Jesenicko (50,1 procenta).
Počet obyvatel ČR loni vzrostl díky zahraniční migraci o 6300 na 10,916 milionu. Meziročně ubylo narozených dětí a sňatků, přibylo úmrtí a rozvodů.
Vývoj počtu obyvatel Olomouckého kraje
Okres obyvatelé k 1.1.2025 obyvatelé k 31.12.2025 rozdíl narození zemřelí přírůstek stěhováním
Olomoucký kraj 631.500 631.480 -20 4576 6922 2326
Jeseník 36.492 36.386 -106 235 474 133
Olomouc 239.399 240.779 1380 1788 2384 1976
Prostějov 108.923 108.873 -50 813 1265 402
Přerov 127.286 126.664 -622 879 1466 -35
Šumperk 119.400 118.778 -622 861 1333 -150
Zdroj: ČSÚ