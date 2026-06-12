Počet obyvatel Olomouckého kraje v 1. čtvrtletí klesl o 952 na 630.528

V Olomouckém kraji v 1.čtvrtletí klesl počet obyvatel o 952 na 630.528. V kraji od ledna do března více lidí zemřelo, než se narodilo. Záporné saldo měla i migrace. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnil Český statistický úřad. Loni počet obyvatel Olomouckého kraje klesl o 20 na 631.480, tempo úbytku obyvatelstva zásluhou migrace výrazně zpomalilo. V roce 2024 kraj přišel o 1364 obyvatel.
Z Olomouckého kraje se v prvním letošním čtvrtletí podle ČSÚ vystěhovalo 2709 obyvatel a přistěhovalo se jich 2466. Migrace tedy snížila počet obyvatel kraje o 243. V kraji se od ledna do března narodilo 1066 dětí a zemřelo 1775 lidí. Přirozeným způsobem se tak počet obyvatel kraje v prvním čtvrtletí snížil o 709. Počet obyvatel klesl ve všech pěti okresech kraje. Nejvyšší úbytek obyvatelstva v prvním čtvrtletí vykázalo Olomoucko (-443) a nejnižší Prostějovsko (-47).
Migrační saldo mělo v prvním čtvrtletí záporné hodnoty v okresech Jeseník, Olomouc a Šumperk, což znamená, že počet vystěhovalých tam převýšil počet přistěhovalých. Naopak v okresech Prostějov a Přerov bylo saldo kladné. Z ostatních krajů se od ledna do března přistěhovalo do Olomouckého kraje 1436 osob a 1030 lidí ze zahraničí. Do ostatních krajů se vystěhovalo 1511 osob a 1198 osob se odstěhovalo do zahraničí.
"Saldo vnitřního stěhování bylo záporné, z jiných krajů se do Olomouckého kraje přistěhovalo o 75 osob méně, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo. Záporné bylo i saldo zahraničního stěhování, počet vystěhovalých do ciziny převýšil počet přistěhovalých z ciziny o 168 osob," uvedla Kateřina Káňová z olomoucké pobočky ČSÚ.
Stejně jako loni v prvním čtvrtletí byl úbytek obyvatel zahraničním stěhováním způsoben vysokým počtem lidí, kterým skončila platnost pobytu v Česku. Šlo hlavně o osoby, kterým ke konci března vypršela udělená mezinárodní ochrana. Takzvanou dočasnou ochranu mají v Česku v současnosti nejčastěji lidé, kteří uprchli z Ukrajiny po ruské vojenské invazi. Občané Ukrajiny podle ČSÚ tvořili v letošním prvním čtvrtletí nejpočetnější skupinu mezi vystěhovalými i přistěhovalými.
Počet obyvatel České republiky v 1. čtvrtletí klesl o 19.800 na 10,896 milionu. Lidí ubylo stěhováním i kvůli vyššímu počtu zemřelých než narozených. Od počátku roku 2026 se počet obyvatel snížil ve všech krajích. Nevyšší úbytek populace zaznamenal Jihomoravský kraj (-3130 osob) následovaný kraji Plzeňským (-2109 osob) a Moravskoslezským (-2015 osob).
Vývoj počtu obyvatel Olomouckého kraje
Okres obyvatelé k 1.1. 2026 obyvatelé k 31.3. 2026 rozdíl narození zemřelí přírůstek stěhováním
Olomoucký kraj 631.480 630.528 -952 1066 1775 -243
Jeseník 36.386 36.207 -179 46 130 -95
Olomouc 240.779 240.336 -443 406 620 -229
Prostějov 108.873 108.826 -47 198 315 70
Přerov 126.664 126.536 -128 209 357 20
Šumperk 118.778 118.623 -155 207 353 -9
Zdroj: ČSÚ