Počet obyvatel Olomouckého kraje v pololetí klesl o 967 na 630.513

Počet obyvatel Olomouckého kraje v prvním pololetí klesl o 967 na 630.513. Zemřelo víc lidí, než se narodilo. Migrace tento přirozený úbytek počtu obyvatel nenahradila. Vyplývá to z předběžných dat, která dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Loni počet obyvatel Olomouckého kraje klesl o 20 na 631.480, tempo úbytku obyvatelstva zásluhou migrace výrazně zpomalilo. V roce 2024 kraj přišel o 1364 obyvatel.
Pokles počtu obyvatel statistici za prvních šest měsíců letošního roku zaznamenali na Jesenicku, Šumpersku, Přerovsku a Olomoucku, pouze na Prostějovsku jejich počet mírně vzrostl. V Olomouckém kraji se letos od ledna do konce června narodilo 2176 dětí a zemřelo 3484 lidí. Přirozeným způsobem se tak počet obyvatel kraje v prvním pololetí snížil o 1308 osob. Do kraje se od začátku roku přistěhovalo 4462 lidí a vystěhovalo se z něj 4121 lidí. Migrace tak zvýšila počet obyvatel kraje o 341.
Z ostatních krajů se do Olomouckého kraje v prvním pololetí přistěhovalo 2515 osob a 1947 lidí přišlo ze zahraničí. Do ostatních krajů České republiky se z Olomouckého kraje od ledna do června vystěhovalo 2707 osob a do zahraničí 1414. Mezi obcemi Olomouckého kraje změnilo adresu svého bydliště 5016 osob.
Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo 12.200, ke konci června jich tak v zemi žilo 10,904 milionu. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Jejím vlivem Česko obyvatele získalo. Takzvaným přirozeným úbytkem, což je rozdíl mezi množstvím zemřelých a narozených, republika přišla v pololetí o 21.100 obyvatel. Naopak stěhováním získala 8900 lidí.
Vývoj počtu obyvatel Olomouckého kraje v 1. pololetí 2026
obyvatelé k 1.1. 2026 obyvatelé k 30.6. 2026 rozdíl narození zemřelí přírůstek/úbytek stěhováním
Olomoucký kraj 631.480 630.513 -967 2176 3484 341
Jeseník 36.386 36.114 -272 90 252 -110
Olomouc 240.779 240.453 -326 873 1226 27
Prostějov 108.873 108.903 30 393 594 231
Přerov 126.664 126.563 -101 426 734 207
Šumperk 118.778 118.480 -298 394 678 -14
Zdroj: ČSÚ