Vincent Chignier už v minulých letech v Olomouci tvořil, například v rámci každoročního street art festivalu. V roce 2021 vytvořil francouzský malíř a ilustrátor symbolické dílo na fasádu olomoucké galerie Telegraph.
„Pracoval jsem nejen s přírodními motivy, ale také s motivy vycházejícími z hanáckých tradic, například zdejších krojů,“ prozradil umělec, který žije v nedalekém Šternberku.
Pod silnicí mohou lidé vidět i známé olomoucké kostely. Například skvostný chrám Svatého Mořice, kostel svatého Michala nebo Červený kostel.
V podchodu umělec zobrazil skladatele Wolfaganga Amadea Mozarta, který má vazbu k městu. Zakomponoval jej jak do tradičních, tak přírodních scenerií. Po slavném skladateli je pojmenována blízká ulice a základní škola.
„Chtěl jsem ukázat, že i podchod pod silnicí může být místem, které lidi nebude odrazovat, ale naopak je lákat,“ sdělil Chignier.
Jeden z iniciátorů proměny podchodu Lukáš Krbeček sdělil, že došlo k zásadní proměně místa, které bylo velmi depresivní. „Kdo do podchodu vkročil, snažil se rychle projít. Teď je to naopak,“ řekl Krbeček.
„Já sám tady vidím spoustu skrytých poselství. Věřím, že lidé se tu budou zastavovat, prohlížet výmalbu a přemítat,“ doplnil Krbeček.