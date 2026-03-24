Podle vrchního soudu chybí v kauze lobbisty Dědice důkazy o manipulaci zakázek

Především chybějící přímé důkazy o manipulaci zakázek, nedostatečná opora v dokazování, a tím i předčasné závěry krajského soudu byly podle Vrchního soudu v Olomouci důvodem zrušení odsuzujícího rozsudku nad ostravským lobbistou Martinem Dědicem. Byl obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu. Odvolací soud rozsudek zrušil v neveřejném zasedání, důvody rozhodnutí dnes sdělil na dotaz ČTK poté, co jej obdrželi účastníci řízení. Kauzu vrátil soud zpět ostravskému krajskému soudu. Jednání by chtěl soud nařídit již v květnu, řekl dnes ČTK tamní soudce Igor Krajdl.
Ostravský krajský soud Dědice v říjnu 2021 poslal do vězení na osm let, odsuzující rozsudek vrchní soud zrušil loni v prosinci, v těchto dnech rozhodnutí obdržely všechny strany sporu. "Vrchní soud se zejména ztotožnil s některými z námitek odvolatelů, že závěry krajského soudu uvedené v napadeném rozsudku dosud nemají oporu v provedeném dokazování a jsou proto předčasné," řekl ČTK mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.
Pochybnosti měl odvolací soud především v otázce, zda skutečně došlo k ovlivnění veřejných zakázek, jakým způsobem se tak stalo, kdo tak učinil a případně za jakou protihodnotu. "Z žádného přímého důkazu, jako jsou výpovědi obžalovaných, svědků či například zajištěné komunikace mezi zainteresovanými osobami dosud nevyplynulo, že by kterákoliv veřejná zakázka byla ovlivněna způsobem, jak tvrdí obžaloba; krajský soud ve svém rozhodnutí dovozoval vinu obžalovaných zejména z nepřímých důkazů," popsal mluvčí soudu.
Podle soudu také dosavadní znalecké posudky pořízené k některým veřejným zakázkám jednoznačně nevyloučily objektivní parametry výběrových řízení. "Krajský soud se v návaznosti na výše uvedené též nevypořádal s otázkou postavení obžalovaného Dědice coby lobbisty, respektive zda takovouto činnost skutečně vykonával, jakým způsobem a zda daný výsledek byl legálního či nelegálního charakteru," konstatoval soud.
Proti původnímu rozsudku se odvolali obžalovaní i státní zástupce. Tomu dal soud za pravdu s tím, že krajský soud poměrně nelogicky hodnotil některé obdobné skutečnosti odlišně u jednotlivých obžalovaných.
Policie a později i soud se Dědicovou činností zabývají od roku 2014, kdy jej kriminalisté obvinili. V roce 2016 se k soudu dostala první kauza. Podle hlavní obžaloby manipuloval ostravský lobbista s některými ostravskými veřejnými zakázkami a za úplatky pomáhal firmám je získat. Podle původního rozsudku krajského soudu Dědic využíval kontakty s vysoce postavenými politiky moravskoslezské ČSSD a získal vliv na chod Městské nemocnice Ostrava a Dopravního podniku Ostrava. Prostřednictvím těchto vztahů podle původního rozsudku získával informace o chodu společností a připravovaných veřejných zakázkách.
Soud v říjnu 2021 společně s Dědicem odsoudil i dalších pět lidí souzených ve stejném procesu. Uložil jim jeden nepodmíněný a čtyři podmíněné tresty. Dva další lidi obžaloby zprostil.