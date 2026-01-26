Noha potřebuje nestabilitu, říká Radim Niederle. Inspiraci bere z přírody

Rostislav Hányš
Dejme noze dostatek vjemů, ona nám to vrátí. Tak by mohlo znít motto firmy MUFFIK podnikatele Radima Niederleho z Petrova nad Desnou na Šumpersku, která vyrábí speciální ortopedické pomůcky imitující přírodní povrchy, v nichž je v současnosti světovým lídrem. Cesty s kamínky, kůrou či pískem jsou totiž v bytech či hernách nepoužitelné, ale petrovská firma dokázala dostat přírodní povrchy domů.
Radim Niederle, zakladatel firmy MUFFIK

Radim Niederle, zakladatel firmy MUFFIK | foto: Rostislav Hányš, MF DNES

Kdysi začínala sportovně založená rodina s návrhy pomůcek a oblečení pro kulturistiku a fitness. Výrobu si však zadávala jinde. Hlavní byznys spojený s výrobou ortopedických podložek ve tvaru velkých puzzlí ale rozjel až o dvacet let později. „Pracovali jsme se sportovci a postupně jsme se dostávali až k dětem. Manželka je pohybová terapeutka, takže jsme se intuitivně začali věnovat pohybovým pomůckám pro děti od dvou do šesti let,“ vypráví Radim Niederle.

Podle něj je noha dítěte v současnosti už od malička pořád na rovné ploše. „Jenže noha potřebuje cvičit, trénovat. Tak jsme si řekli, že vyrobíme ortopedickou pomůcku, která bude použitelná doma. Postupně jsme došli k závěru, že by ty výrobky měly být z PVC. Řekli jsme si, že přeneseme do výrobku vše, co nabízí povrchy v přírodě: nestabilitu a nepohodlí pro nohu, které ji nutí pracovat, jak má. Hledal jsem, kde bychom mohli vyrábět a zjistil jsem, že něco trochu podobného se vyrábí v Rostově na Donu v Rusku,“ popisuje podnikatel.

S majitelem ruské firmy se domluvili na výrobě. Slibně se rozjíždějící byznys pozastavila válka na Ukrajině. „Fabrika se ocitla téměř na válečné linii. Nebylo možné tam pokračovat, bylo potřeba výrobu přesunout,“ říká Radim Niederle. Rozhodl se, že firma si zajistí výrobu sama. Spočítal si, že přesunout výrobu a zahájit ji doma, musí do šibeničních tří měsíců, aby neztratil odběratele v zahraničí.

„Tehdy u nás ve vesnici končila jedna firma v moderních objektech, tak jsme si je pronajali, nakoupili stroje, udělali formy a do tří měsíců opravdu vyráběli,“ vzpomíná.

Každý nový vzor či pomůcka se vyvíjí na bázi získaných zkušeností i vědeckých poznatků. Návrhy vycházejí z nápadů spousty lidí, konzultují se s fyzioterapeuty, dětskými lékaři a dalšími odborníky. Velkou roli hraje umělecká keramička. „Máme modeláře, kteří si vezmou reálné oříšky, větve a podobně, naskládají to do tvaru podložky, použijí nejprve 3D skenování a následně se na CNC stroji vyrobí formy,“ popisuje.

V poslední době začala firma vyrábět nafukovací pomůcky pro ještě větší nestabilitu. „Naše výrobky už pronikly i mezi dospělé, takže naše věková kategorie je od nuly do stovky,“ doplnil. Velmi dobře se podle něj prodávají také ortopedické pomůcky pro psy a kočky.

Firma zaměstnává třicet lidí, vyváží do více než čtyřiceti zemí celého světa a dosahuje obratu kolem 100 milionů korun.

