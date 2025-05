Cizích 21 milionů žena utratila za luxus. Na trestu se dohodla, poškození se čílí

Po obvinění skončila žena ve vazbě, původně jí hrozilo pět až deset let vězení. „Obviněná nebyla v minulosti trestána, k jednání se doznala, sjednáním dohody zkrátila řízení. Trest se soudu nejeví jako nezákonný, je mírně nad spodní hranicí trestní sazby,“ ozřejmil soudce Eduard Ondrášek.

Továrková se podle dohody o vině a trestu dopustila v letech 2020 až 2024 celkem 111 skutků. V 31 případech vylákala 15,4 milionu korun od lidí i firem pod smyšlenou záminkou investic do developerských projektů, zprostředkování nákupu nemovitostí či podnikatelských aktivit.

Poškozeným slibovala zhodnocení investic, které však nikdy nenastalo. Klienty získávala nejprve mezi spolupracovníky i známými a posléze také na jejich doporučení.

V dalších případech uváděla při sjednávání úvěrů nepravdivé údaje o své finanční situaci, příjmech a schopnosti splácet závazky. Žena podle obžaloby také v sedmi případech zneužila identitu a vystupovala jako zástupkyně existující izraelské firmy, se kterou ale neměla nic společného

„Půjčovala si vozidla z půjčoven, ubytovávala se na krátkodobé pobyty v luxusních hotelech, kde plně využívala nabízených služeb. Za pobyt na dvě noci utratila i přes 60 000 korun,“ uvedl už dříve mluvčí policie Libor Hejtman.

Kateřina Továrková (vpravo), čelí obvinění z podvodu. S žalobcem uzavřela dohodu o vině a trestu.

Žena si podle kriminalistů vždy dopředu elektronicky rezervovala pokoj pro dvě osoby. Zpravidla v rezervaci uváděla, že druhou osobou je zahraniční herec. Někdy podle Hejtmana požadovala na pokoj květiny, parfémy a alkohol.

„Jindy zase uvedla, že zastupuje společnost z Izraele a má zjistit kvalitu hotelu pro herce a produkci na natáčení filmu pro Netflix,“ dodal Hejtman. Škoda dosáhla více než čtvrt milionu korun.

Mírný trest, čílí se poškození. Peníze asi neuvidí

Továrková u soudu uvedla, že si je vědoma toho, co učinila a bude se snažit škodu uhradit. Podle poškozených je však trest mírný, trvali na náhradě škody, která nebyla součástí dohody.

„Z mého pohledu je trest nízký za to, co prováděla. Dělala to dlouhodobě, cíleně a vědomě, neomluvila se a dosud neposlala ani korunu. Připravila mě o tak velkou část, že jsem přišla o bydlení. Jsem zklamaná, jak se k tomu postavila,“ uvedla u soudu žena, která přišla o téměř dva miliony korun.

Vzhledem k tomu, že je Továrková v insolvenčním řízení, odkázal soud poškozené na občanskoprávní řízení. Výrok o vině a trestu je pravomocný, poškození si ponechali lhůtu kvůli otázce náhrady škody.