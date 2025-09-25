Šestatřicetileté ženě v úterý zazvonil telefon a v něm se ozval neznámý muž, jenž se představil jako kriminalista. Ženě posléze zaslal fotografii falešného průkazu a tvrdil jí, že si jejím jménem někdo chce vzít úvěr v bance v Karlových Varech. Jako vždy v podobných případech následovalo poučení, že o celé situaci nesmí vůbec nikomu říct.
„Poté se ženě ozval údajný pracovník České národní banky, který ji pod různými legendami přesvědčil, aby si vzala co největší úvěr a peníze pak poslala na údajný bezpečný účet. Dotyčná proto zažádala o úvěr ve výši 1,2 milionu korun a peníze obratem přeposlala na uvedený účet,“ popsala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Celý telefonát trvající přibližně pět hodin zakončil volající tím, že se znovu ozve ve středu, což také učinil. Když se žena během hovoru zmínila, že vlastní také bitcoiny, muž ihned přišel s historkou, že podvodníci jdou i po jejích penězích uložených v této kryptoměně. V tu chvíli vlastně nelhal.
„Žena posléze ze strachu směnila 0,79 bitcoinu a obratem odeslala obdrženou částku ve výši téměř 1,8 milionu korun, plus ještě dalších 283 tisíc,“ nastínila mluvčí.
Podvodník chtěl ženu přimět ještě k tomu, aby vybrala 430 tisíc uložených na termínovaném vkladu a v různých investicích, hovor směřující k „záchraně“ těchto peněz se měl uskutečnit ve čtvrtek. Oběti ale během včerejška došlo, co se vlastně stalo, a zavolala na linku 158.
Policisté nyní vše vyšetřují jako trestný čin podvodu, za nějž pachatelům hrozí až osm let vězení. Znovu varovali, aby lidé nepodléhali nátlaku podvodníků a uvědomili si, že skuteční policisté ani pracovníci kterékoliv banky takto nikdy nekomunikují a v žádném případě by nepožadovali přeposílání či předávání peněz.
„V případě, že přijmete hovor, který se vás snaží přesvědčit o odcizené identitě, raději telefonát ukončete a ihned kontaktujte oficiální infolinku své banky nebo se obraťte na policii,“ uzavřela Skoupilová.