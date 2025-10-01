Podvodnice cílila hlavně na muže, vylákala z nich miliony. Soud jí uložil podmínku

  10:42aktualizováno  10:42
Za podvodné vylákání více než 12 milionů korun od dvou desítek poškozených olomoucký krajský soud uložil jednatřicetileté Soně Zapletalové podmíněný trest. Nařídil jí také uhradit škodu lidem, kteří se připojili k trestnímu řízení. Soud tak potvrdil návrh dohody o vině a trestu, kterou obžalovaná uzavřela se státním zástupcem.

Soňa Zapletalová čelí u olomouckého krajského soudu obžalobě z podvodů, z lidí podle spisu vylákala pod různými záminkami 12,4 milionu korun. | foto: Luděk Peřina, ČTK

Žena je odsouzena za podvod, původně jí hrozilo pět až deset let vězení. Někteří z poškozených s dohodou nesouhlasili, poukazovali na to, že ženě chybí jakákoliv sebereflexe.

Soud obžalované na základě uzavřené dohody uložil tříletý trest s podmíněným odkladem na pět let. Nařídil jí také uhradit škodu.

„Obžalovaná pod různými záminkami vylákala částky od různých poškozených. Co se týče trestu, je mírnější než v podané obžalobě - nutné říci, že obžalovaná doložila lékařské zprávy, ze kterých je patrné, že trpí závažnou chorobou,“ řekl soudce Eduard Ondrášek.

Zaměřovala se na muže jejího věku

Ondrášek dodal, že vyčíslená částka hranici škody velkého rozsahu překračuje nepatrně, žena byla dosud bezúhonná a část škody již uhradila.

„Dospěli jsme k závěru, že trest lze výjimečně uložit pod hranici trestní sazby,“ doplnil soudce.

Žena ze Šternberka připravila o peníze především muže jejího věku, soud napočítal celkem 54 činů v celkové výši 12,4 milionu korun. Připravila je většinou o statisíce, byly ale případy s částkami přesahující půl milionu korun, ve dvou případech poškození přišli o 2,3 a 1,7 milionu korun.

Soudce při uzavírání dohody přečetl i vyjádření jednoho z poškozených, který chtěl, aby se dohoda neuzavírala. Poukazoval na to, že žena nemá žádnou sebereflexi, neprojevila zájem nahradit škodu, trestný čin páchala po delší dobu a na více lidech. „Neměla ani tolik slušnosti, aby sklopila hlavu,“ podotkl.

Sérii podvodů Zapletalová podle obžaloby spáchala v letech 2021 až 2023 pod různými záminkami. Podvedeným slibovala například investice do švýcarských fondů, nákup nemovitostí v zahraničí či z nich vymámila peníze pod záminkou úhrady své léčby v zahraničí.

Část peněz obžalovaná získala prostřednictvím půjček na jméno jiných lidí bez jejich vědomí.

Žena se v přípravném řízení doznala pouze k části skutků, u soudu poté projevila ochotu přiznat se ke všem podvodům, které jí obžaloba klade za vinu. U soudu vypověděla, že nyní pracuje na čerpací stanici a přivydělává si v provozovně rychlého občerstvení.

Na své dvě děti platí výživné, nemá žádný majetek a bydlí v nájemním bytě. Veškeré příjmy z práce na čerpací stanici jsou postiženy exekucí, která souvisí s její léčbou.

V době vážné nemoci totiž neplatila zdravotní a sociální pojištění. Zapletalová požádala o insolvenci, pomocí které by se měla v příštích letech svých dluhů zbavit.









Slavkov u Brna začíná svážet tříděný odpad od rodinných domů

Slavkov u Brna na Vyškovsku nachystal změny ve svážení tříděných odpadů. Počínaje říjnem je firma začne svážet od rodinných domů. Město už dříve domácnostem...

1. října 2025  10:25,  aktualizováno  10:25

Později a dráž. Dokončení moderního komplexu liberecké nemocnice se oddaluje

Dokončení nového Centra urgentní medicíny v Liberci se oddaluje na rok 2028. Stavba bude trvat až o čtrnáct měsíců déle, informovala krajská nemocnice.

1. října 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

