První obětí podvodníka se na konci roku 2023 stala seniorka, se kterou se muž dostal do kontaktu.

„Namluvil jí, že je v tíživé životní situaci a zda by ho finančně na nějakou dobu nepodpořila a nepůjčila mu. Hrál na její city, kdy uváděl, že nemá peníze na dárky pro své děti a že má ženu z Ukrajiny. Seniorku jeho falešná slova dojala a soucítila s ním, takže mu poslala na účet pět tisíc korun,“ nastínila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Na jaře loňského roku se žena začala vyptávat, kdy už jí muž půjčku konečně vrátí. Ten se vymluvil, že je stále bez peněz, nicméně jí může zajistit výhodné investování jejích úspor a z výnosu splatí i dluh. Žena na nabídku kývla a během července a srpna mu postupně odeslala přes 231 tisíc korun.

Muž byl natolik přesvědčivý, že se s ním žena rovněž osobně sešla v jižních Čechách, kde jí předal diamant, za který mu zaplatila 100 tisíc korun a dostala i podepsanou smlouvu o platbě.

„Po nějaké době ji pak telefonicky kontaktoval a nabídl jí, že diamant může s výhodným ziskem prodat. Seniorka se do další pasti nechala nalákat a diamant mu poslala poštou na adresu, kterou jí sdělil,“ přiblížila Zajícová.

Další oběti muži sháněla i jedna z podvedených

Další obětí a posléze nevědomky i komplickou se dokonce stala žena, která má zkušenosti z oboru investování. Muž se s ní znal z dřívějška z firmy, která se touto činností zabývá, a vylákal z ní postupně 60 tisíc korun. Ty měly být zhodnoceny prostřednictvím investiční společnosti stejně jako dalších 50 tisíc získaných prodejem investičního zlata, které z ní muž rovněž vymámil.

„Také jí nabídl, aby pro tuto společnost pracovala jako manažerka, kdy hlavní náplní mělo být shánění klientů. K práci měla mít k dispozici služební vůz, kancelář a také plat, což ale nakonec nikdy nedostala,“ doplnila policejní mluvčí.

Podvodník využil ženiných kontaktů na lidi, s nimiž dříve spolupracovala a nabízela jim investiční příležitosti. A protože s ní měli dobré zkušenosti, svěřili jí peníze znovu.

Podvodník tak postupně rozjel velký „byznys“. Oběti nalákal na výhodné investování do kryptoměn, zlata, veteránů a různých firem, přičemž sliboval zisk od 10 až do 160 procent. Jednomu z podvedených dokonce slíbil investici do veteránů na pouhých deset dní s výnosem 200 procent.

Lidem vždy ochotně vše vysvětlil, jakmile se však později začali domáhat vyplacení výnosů, přestal reagovat. Podvedení přišli o částky v řádu desetitisíců až statisíců korun.

„Podvodem získané peníze muž nikdy a nikde neinvestoval, ale použil je výhradně pro svoji osobní potřebu. Utratil je především za půjčování drahých vozů z autopůjčovny, velkou část rovněž prosázel, například v online kasinech,“ podotkla Zajícová.

Už dvakrát soudně trestaný muž je nyní obviněn z trestného činu podvodu a vzhledem k výši škody mu hrozí až osm let vězení. Na soud čeká ve vazbě.