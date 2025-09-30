Investujte do fondů, pomozte mi s léčbou. Podvodnice z lidí vylákala 12 milionů

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:02aktualizováno  15:02
Olomoucký krajský soud začal projednávat případ Soni Zapletalové, která podle obžaloby z více než dvou desítek lidí podvodně vylákala přes 12 milionů korun. Žena, které hrozí pět až deset let vězení, navrhla uzavření dohody o vině a trestu, její podobu projedná státní zástupce s obhájcem.

Soňa Zapletalová čelí u olomouckého krajského soudu obžalobě z podvodů, z lidí podle spisu vylákala pod různými záminkami 12,4 milionu korun. | foto: Luděk Peřina, ČTK

Sérii podvodů Zapletalová podle obžaloby spáchala v letech 2021 až 2023 pod různými záminkami. Podvedeným slibovala například investice do švýcarských fondů či nákup nemovitostí v cizině, jako historku ale použila rovněž třeba úhradu své léčby v zahraničí. Část peněz získala též prostřednictvím půjček na jméno jiných lidí bez jejich vědomí.

Policie zdokumentovala 54 případů, Zapletalová podle ní od podvedených vylákala celkem nejméně 12,4 milionu korun. Mezi oběťmi jsou i dva muži, s nimiž se seznámila.

Zatímco v přípravném řízení se žena doznala pouze k části skutků, na dnešním soudním jednání projevila ochotu přiznat se ke všem podvodům, které jí obžaloba klade za vinu. Podle soudce musí avizovaná dohoda o vině a trestu obsahovat i závazek náhrady způsobené škody, soud o ní bude rozhodovat ve středu.

Obhájce uvedl, že díky dohodě by mohla Zapletalová dostat trest při spodní hranici sazby. „Případně by mohla být úvaha o podmíněném trestu na hranici tří let s dohledem a závazkem náhrady škody,“ dodal.

Tisíce zájemců o práci z domova podlehly podvodu, místo výdělku přišli o peníze

Žena u soudu řekla, že nyní pracuje na čerpací stanici a přivydělává si v provozovně rychlého občerstvení. Na své dvě děti platí výživné, nemá žádný majetek a bydlí v nájemním bytě.

Veškeré příjmy z práce na čerpací stanici jsou navíc podle ní postiženy exekucí, jež souvisí s její léčbou. V době vážné nemoci totiž neplatila zdravotní a sociální pojištění. Obžalovaná už požádala o insolvenci, pomocí které by se měla v příštích letech svých dluhů zbavit.

