Zájemci o půjčku posílali podvodníkům platební karty, přišli o šest milionů

„V polovině ledna letošního roku byly po předchozím souhlasu státního zástupce zadrženy tři osoby, jedna žena a dva muži ve středních letech, které skončily v policejních celách,“ informovala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Doplnila, že po jejich zadržení byly v rámci trestního řízení provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků, při kterých byly zajištěny věci důležité pro trestní řízení.

Všechny tři obvinila policie z trestné činnosti majetkového charakteru, které se společně dopouštěli od jara roku 2023 přinejmenším do srpna roku 2024.

„Každý se na podvodném jednání podílel různým způsobem a taky rozsahem způsobené škody, která v současné době dosáhla částky necelých 5 830 000 korun,“ vyčíslila Zajícová.

Nabízeli půjčky, úvěry a investování

Trojice podvodníků se vydávala se za lidi, kteří zprostředkovávají půjčky, nebo vystupovala jako investoři.

„Hlavní aktér této skupiny pod těmito záminkami vylákal od náhodných žadatelů o půjčku kopie osobních dokladů, pomocí kterých následně založil bankovní účty na jejich jména. Při sjednávání účtů tam již ale doplnil vlastní kontaktní údaje,“ vysvětlila Zajícová.

Pod příslibem poskytnutí úvěru nebo provize tyto náhodné žadatele přiměl, aby mu zaslali platební karty, které byly vydané k těmto bankovním účtům.

„Karty mu tedy na základě jeho požadavku posílali prostřednictvím doručovacích boxů nacházejících se na Prostějovsku. Následně poškozené informovali o tom, že je nutné před poskytnutím financí zaplatit poplatek nebo kauci ve výši, která se odvíjela od výše poskytnutých finančních prostředků,“ řekla mluvčí.

Tyto peníze si podle policie obvinění nechali posílat na zřízené bankovní účty. „Za pomoci platebních karet poté peníze vybírali v různých bankomatech na Přerovsku, Prostějovsku a Vyškovsku,“ popsala policejní mluvčí.

Stovky podvedených

Za více než rok se jim podařilo tímto způsobem obelstít 356 lidí z celé republiky. „Poškození ve většině případů prvotně nalezli nabídku půjčky či úvěru na veřejné internetové síti a s obviněnými komunikovali jak telefonicky, tak i prostřednictvím textových zpráv nebo e-mailu,“ sdělila Zajícová.

Ženu a jednoho z mužů kriminalisté obvinili z podvodu spáchaného ve spolupachatelství, za který podle trestního zákoníku hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Další muž, který byl hlavním strůjcem, je obviněn z podvodu spáchaného ve spolupachatelství a ze zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za které mu hrozí až osmileté vězení.

„Navíc byl tento muž pro obdobnou trestnou činnost v loňském roce odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody,“ upozornila Zajícová.

„Kriminalisté vydali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který státní zástupce a následně i soudce akceptovali. Byl eskortován do vazební věznice, kde bude čekat do rozhodnutí soudu. Další dva obvinění byli po provedených úkonech a noci strávené v cele propuštěni na svobodu,“ doplnila policejní mluvčí.