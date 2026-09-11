Podzimní festival duchovní hudby v Olomouci nabídne devět koncertů

Mozart, Verdi, Beethoven i gregoriánský chorál v jazzové podobě zazní letos na Podzimním festivalu duchovní hudby v Olomouci. Jeho 33. ročník nabídne od 20. září do 17. října devět koncertních a doprovodných programů, které propojí hudbu od raného baroka přes vrcholná díla klasicismu a romantismu až k současné tvorbě. Koncerty budou spjaty s atmosférou olomouckých chrámů a historických prostor. Uskuteční se v dómě svatého Václava, chrámu svatého Mořice a Panny Marie Sněžné či v Arcibiskupském paláci, sdělili ČTK pořadatelé.
"Letošní dramaturgie ukazuje, jak se duchovní inspirace proměňovala v průběhu staletí a jak stále oslovuje současného člověka. Vedle známých mistrovských děl představíme také skladby, které si zaslouží znovuobjevení, a nabídneme netradiční pohledy na duchovní hudební tradici," uvedla ředitelka festivalu Dobromila Hamplová.
Festival otevře 20. září v dómu svatého Václava koncert, který spojí tři výrazné hudební světy. "Vedle Mozartova virtuózního moteta Exsultate, jubilate a Beethovenovy slavné Sedmé symfonie zazní také působivá Studie pro smyčcový orchestr Pavla Haase, vzniklá v tragických podmínkách terezínského ghetta," uvedli pořadatelé. Program uvede Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Jiřího Habarta.
Na barokní hudbu se zaměří program 23. září. Soubor Barocco sempre giovane uvede skladby Antonia Vivaldiho, Georga Philippa Telemanna a Giovanniho Battisty Pergolesiho. Koncert 30. září pak připomene hudební dědictví 17. století prostřednictvím tvorby Samuela Capricornia a Adama Václava Michny z Otradovic.
Českou a evropskou hudbu minulého století propojí koncert 4. října v chrámu svatého Mořice. Karlovarský symfonický orchestr pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce uvede skladby Jaroslava Řídkého, Zdeňka Lukáše a Petra Ebena společně s Třetí symfonií "Liturgickou" Arthura Honeggera. Varhanního partu se ujme Michaela Káčerková.
Sborová tvorba dostane prostor 11. října v chrámu Panny Marie Sněžné. Vystoupí dětský sbor Campanella Olomouc a komorní sbor Bel canto. Na propojení historické a současné hudební tradice se 14. října zaměří projekt Ingrediente. Gregoriánský chorál v něm doplní jazzová improvizace a současná hudební estetika. Projekt povedou umělci v čele se Štěpánkou Balcarovou.
Festival zakončí 17. října v chrámu Panny Marie Sněžné Verdiho Requiem. Pod taktovkou Leoše Svárovského vystoupí Moravská filharmonie Olomouc, Český filharmonický sbor Brno a mezinárodní sólisté. Mezi nimi bude německá sopranistka Maida Hundelingová. Závěrečný koncert připomene 125. výročí Verdiho úmrtí.