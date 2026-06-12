Pohřeb Zdeny Mašínové se uskuteční ve čtvrtek v evangelickém kostele v Olomouci

Pohřeb Zdeny Mašínové, která zemřela ve středu v 92 letech v olomouckém domově pro seniory, se uskuteční příští týden ve čtvrtek v evangelickém kostele v Blahoslavově ulici v Olomouci. ČTK to dnes potvrdil farář Jan Lukáš. Mašínová, která po celý život bojovala proti komunistickému režimu, byla poslední dobou již upoutána na lůžko. Naposledy veřejně vystoupila na představení Moravského divadla v Olomouci, jejím vzkazem pro následující generace prostřednictvím plátna končí inscenace s názvem Jejich sestra.
Zdena Mašínová je dcerou člena legendární odbojové organizace Tři králové Josefa Mašína. Její bratři Josef a Ctirad se v roce 1953 postavili komunistickému režimu se zbraní v ruce a za dramatických okolností se probili na Západ. Při jejich akcích zemřelo šest lidí. Mašínovou kvůli činnosti bratrů režim perzekvoval. V říjnu 2023 obdržela od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
Mašínová žila v Olomouci, poslední dobu trávila v domově pro seniory ve Chválkovicích. Tam se s ní na konci dubna také sešli tvůrci připravované inscenace Moravského divadla Jejich sestra v režii Jana Janči. Jednou z předloh byla právě Zdena Mašínová. Setkání bylo podle režiséra zásadním tvůrčím momentem. "Paní Mašínová i její rodina jsou velmi důležitou součástí našich dějin a sama při našem setkání apelovala na to, aby se poselství rodiny Mašínů šířilo mezi mladými lidmi," podotkl tehdy Janča. Právě jejím poselstvím komorní inscenace končí, kvůli zdravotním problémům se však již premiéry v polovině května zúčastnit nemohla.
Její život i boj s komunistickým režimem zachytil před dvěma lety v komiksu s názvem Tři královny olomoucký spisovatel Martin Šinkovský, který je i autorem divadelní inscenace. Komiks s autentickými příběhy tří žen, hrdinek 20. století spjatých s Olomoucí, vydala Paměť národa Střední Morava. Na inscenaci i komiksu Mašínová osobně spolupracovala, po celý život se snažila šířit poselství rodiny Mašínů a připomínat krutosti režimu.