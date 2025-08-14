Tisíce lidí na gastrofestivalu v horských lázních. Nevhodná monstr akce, míní kritici

Podpora místních farmářů a turistiky, nebo zbytečné narušení lázeňského klidu a přírody? Víkendový Pojez Fest v Jeseníkách, který pořádal Moravskoslezský kraj, nalákal do Karlovy Studánky tisíce návštěvníků. Koncentrace velkého počtu lidí v areálu lázní však sklidila kritiku některých lázeňských hostů i odborníků z cestovního ruchu a ekologů.

„Nepřijde mi vhodné, aby se v horských lázních, kde má být v rámci možností více klidu, konaly takové hlučné monstr akce,“ sdělil lázeňský host, který si přál zůstat v anonymitě.

Akci paradoxně kritizuje i šéf Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak, který se svým týmem usiluje o co nejvyšší návštěvnost této oblasti.

„Aby byla malá horská obec bez patřičného zázemí místem konání takové akce, je podle mě nevhodné. Horská lokalita na chráněném území by takové akce hostit neměla. Je to ke škodě Jeseníků i turismu,“ míní.

A souhlasí s ním i vedoucí šumperské pobočky Českého svazu ochránců přírody Marcel Minář. „Takové akce se mají konat tam, kde je zázemí, a ne v horách. Navíc v oblasti Karlovy Studánky je to obrovský zásah do přírody,“ upozorňuje.

Příroda nebyla ohrožena, hájí se

Manažerka lázní Soňa Köhlerová odmítá, že by festival jejímu zařízení či jedinečné horské přírodě ublížil. „Jsme přesvědčeni, že akce jako Pojez Fest nemůže status klimatických lázní nijak ovlivnit. Lázeňský provoz po celou dobu běží v běžném režimu,“ míní.

„Tento projekt Moravskoslezského kraje vnímáme jako obohacení kulturního života Karlovy Studánky a příležitost představit její krásu a nabídku širší veřejnosti. Při vhodné koordinaci je možné takové kulturní události uskutečnit tak, aby se doplňovaly s naším lázeňským provozem a přinášely prospěch jak návštěvníkům obce, tak podporovaly turistický ruch v Jeseníkách,“ říká Köhlerová.

Pojez fest v lázních Karlova Studánka přilákal hodně zájemců. K dispozici byla pestrá nabídka jídla, pití a zábavy pro celou rodinu. (9. srpen 2025)
Festival hájí i Moravskoslezský kraj, který jej pořádal. „Měli jsme souhlasná stanoviska od všech dotčených organizací a institucí včetně Agentury ochrany přírody a krajiny. Příroda nebyla nijak ohrožena,“ oznamuje mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

„Pojez Fest považujeme za prestižní akci, která respektuje životní prostředí. Jedním z důležitých bodů programu je propagace značky Regionální potravina, která podporuje místní farmáře a producenty, cílí na udržitelnost a ‚zdravé‘ hospodářství. Festival také podporuje cestovní ruch a publicitu místa i okolních turistických atraktivit,“ zmiňuje.

Podle starostky Karlovy Studánky Radky Chudové (nez. ) obec neměla možnost do pořádání akce zasahovat. „Konala se v areálu lázní. Je potřeba říct, že byla velmi dobře zorganizovaná a zabezpečená. Otázkou je, zda na naši obec není příliš velká,“ podotýká.

Pět zastávek Chutě kraje

Aby organizátoři minimalizovali negativní dopady dopravy, byl po dobu festivalu umožněn příjezd autem do Karlovy Studánky jenom místním, ubytovaným turistům a lázeňským hostům.

Návštěvníci festivalu museli nechat auta ve Vrbně pod Pradědem nebo Malé Morávce, odkud byla zajištěna kyvadlová doprava. „Problém s parkováním se tak jenom přesunul do jiných horských oblastí,“ kritizuje Minář.

Pojez Fest nabízí prezentaci regionálních podniků, ochutnávky specialit, živou hudbu a festivalovou atmosféru. První letošní zastávku měl v květnu v Ostravě – Dolních Vítkovicích, druhou v Karlově Studánce a třetí jej čeká 6. září v podhůří Beskyd v Ostravici.

Podobné akce, jen s jiným názvem, chystá i Olomoucký kraj. Přímo do horské části Jeseníků, jejichž část pod něj spadá, však tato série nezavítá. Festival Chutě kraje bude hostit postupně pět měst: 17. srpna Prostějov, 24. srpna Jeseník, 6. září Náměšť na Hané na Olomoucku, 14. září Šumperk a 21. září Přerov.

„Jednotlivé zastávky jsme koncentrovali do okresních měst, jen tu v Náměšti jsme zvolili proto, že tam jsou dožínky. Dohodli jsme se se zemědělci, že obě akce uspořádáme společně. Udělat festivalovou zastávku v Jeseníkách nebyl náš cíl,“ přibližuje ředitel Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje Radek Stojan.

