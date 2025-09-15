Případ zapálení luxusní vily u soudu. Podle obžaloby šlo o pojistný podvod

Richter podle obžaloby v domě rozmístil kanystry s benzinem, propanbutanové lahve a další hořlavé materiály, které mu předtím připravili David Crha a jeho manželka Yvona Crhová Mitrofanová.
Požár vypukl nad ránem 6. září 2023. Monika Richterová Jiřího Richtera dopravila na místo činu a zpět, přičemž byla obeznámena s plánem vyvolání pojistné události, uvádí se ve spisu.
Yvona Crhová Mitrofanová podle obžaloby vytvořila smyšlené alibi pro sebe a Davida Crhu, aby zakryla jejich účast na přípravě požáru. Požár byl následně oznámen pojišťovně.
|
Požár luxusní vily byl pojistný podvod. A důmyslně naplánovaný, míní obžaloba
Škoda byla vyčíslena na více než 26 milionů korun. Likvidace pojistné události však nebyla dosud ukončena a pojistné plnění nebylo vyplaceno.
Jednání je právně kvalifikováno jako trestný čin pojistného podvodu spáchaný ve stadiu pokusu, u Davida Crhy pak i ve formě organizátorství, u Yvony Crhové Mitrofanové a Moniky Richterové i ve formě pomoci. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody ve výměře od 5 až 10 let.