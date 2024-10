Policie viní dvojici z pokusu o vraždu, známého uspali a pustili mu plyn

Kriminalisté obvinili pětadvacetiletou ženu a o deset let staršího muže z pokusu o vraždu. Podle vyšetřovatelů 19. září v bytě v Prostějově uspali svého známého a pak mu pustili plyn. Poškozený se zachránil skokem z okna do matrací. Motivem činu byly spory kvůli drogám. Oba stíhaní jsou ve vazbě, hrozí jim 10 až 18 let vězení.