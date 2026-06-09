Za dva trestné činy hrozí útočníkovi až výjimečný trest, řekl dnes krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Obviněný muž byl v minulosti odsouzen za vraždu manželky, ženu tehdy zastřelil.
„Kriminalisté předali krajskému státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby na jednašedesátiletého muže, kterému hrozí za zvlášť závažný zločin vražda ve stadiu pokusu a přečin výtržnictví trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest,“ uvedl mluvčí.
Případ se stal loni 9. června. Muž tehdy podle kriminalistů čekal v osobním autě v blízkosti soudu na svého bratra – dvojče, který tam měl stejně jako on namířeno k soudnímu jednání o jejich majetkovém sporu.
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VIDEO: Muž chtěl zabít své dvojče. Najel do něj autem, pak ho tloukl holí
„Jakmile zahlédl bratra jít po chodníku na ulici M. R. Štefánika, rozjel se s vozidlem ve stejném směru, úmyslně vybočil na chodník a zezadu najel do bratra, kterého prudce natlačil ke zdi. Poté, co se vozidlo od nárazu odrazilo a poškozený se sesunul na chodník, řidič do něj znovu proti zídce najel,“ popsal tehdy vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický.
Násilník poté vystoupil z auta s kovovou golfovou holí a velkou silou opakovaně udeřil bratra do různých částí těla. Zraněnému muži se podařilo vstát a odběhl k nedaleké restauraci. Útočník ho pronásledoval a nadále na něj holí útočil až do chvíle, kdy se do konfliktu vmísil jeden z hostů restaurace. Stíhaný muž poté usedl do auta a odjel.
Za vraždu manželku strávil devět let ve vězení
Nakonec se sám přihlásil na policii. Napadený, který utrpěl zlomeniny pánve a kyčle, byl převezen do nemocnice.
Obviněný muž byl již dříve odsouzen na 13 let za vraždu manželky, v roce 1994 ji zastřelil třemi výstřely. Odseděl si devět let, poté byl podmíněně propuštěn. Oporu našel podle kriminalistů u své rodiny, která za něj zaplatila dluhy. Jeho bratr ho zaměstnal ve své firmě, posléze spolu začali řešit finanční záležitosti a jejich spor se dostal až k soudu.