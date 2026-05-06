Policisté si posvítili na túrování motorů, vyzbrojili se novým přístrojem

Autor: hvl, ČTK
  5:12aktualizováno  5:12
Policisté v Olomouckém kraji mají jako první v republice mobilní hlukoměr. Přístroj poslouchá, zda je burácení a túrování motorů v normě, či už nad limitem. Policie novinku vyzkoušela v praxi o víkendu. Na Červenohorském sedle na Jesenicku - oblíbené motorkářské destinaci - zahájili preventivní akci zaměřenou na bezpečnou jízdu.

„Kontroly se zaměřily nejen na rychlost a výbavu, ale i na hlučnost motocyklů a upravených vozidel. Cílem ale rozhodně nebylo někomu kazit radost z jízdy nebo lovit motorkáře – naopak. Smyslem bylo přispět k lepšímu soužití mezi místními obyvateli, návštěvníky hor a těmi, kteří si zatáčky na sedle užívali po svém,“ uvedla policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Policisté kontrolovali jak motorkáře, tak řidiče vozidel. Zastavili jich téměř 220. „Třetina z nich však porušila nějakým způsobem dopravní předpisy. Jeden z nich dokonce vyrazil na projížďku pod vlivem alkoholu,“ řekla policejní mluvčí.

Policisté se během dopravní hlídky zaměřili také na hlasitost motorů (2. května 2026)
Přejíždění motorkářů do protisměru má v zatáčkách na silnici přes Červenohorské sedle omezit nové speciální vodorovné značení.
Novým mobilním hlukoměrem bylo o prodlouženém víkendu zjištěno překročení povoleného limitu hluku v sedmi případech. „Přístroj umožňuje lepší kontrolu a regulaci nadměrného hluku, který je způsobený provozem aut a motorek s často nevyhovujícími výfukovými systémy,“ upřesnila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

Méně hluku a více respektu, žádají policisté

Jak zařízení funguje? Policisté při kontrole umístí na převodovku vozidla čidlo, za výfuk mikrofon, nastaví akustickou stěnu a řidič dostane pokyn, aby vytočil obrátky motoru do požadovaných hodnot.

„Jednoduše řečeno: méně hluku, více respektu – a hory budou příjemným místem pro všechny,“ sdělila policejní mluvčí Neubauerová. Policisté budou přístroj při kontrolách využívat nadále, především v okolí Červenohorského sedla.

Přejíždění motorkářů do protisměru má na Červenohorském sedle omezit nové značení

„Nadměrná hlučnost se opakovaně řeší právě v okolí Červenohorského sedla. Oblast je přitom primárně využívána lidmi k odpočinku a volnočasovým aktivitám. Olomoucký kraj chce tímto krokem ve spolupráci s policií efektivně reagovat a kontrolovat nejvytíženější oblasti v Jeseníkách,“ pověděl náměstek hejtmana Bohuslav Hudec (ANO).

Řidič může za příliš hlučnou jízdu dostat pokutu až 3 500 korun a policie mu také může zakázat další jízdu. Hlukoměr i s příslušenstvím stál 312.000 korun. „Díky mobilnímu zařízení budou okamžitě k dispozici přesná data o skutečné míře hluku a bude jasné, zda jsou naměřené hodnoty vzhledem k původním technickým parametrům v normě, nebo ne,“ dodal Hudec.

