Policie hledá duševně nemocného muže z Prostějovska, nevrátil se na léčení

Policisté vyhlásili pátrání po čtyřiačtyřicetiletém Pavlu Cvešperovi z Prostějovska, který trpí duševním a psychickým onemocněním. Muž se nevrátil po propuštění z hospitalizace ve Fakultní nemocnici Olomouc do sociální rehabilitace Zahrada v Kroměříži. Naposledy byl viděn minulý týden ve čtvrtek, od té doby je nezvěstný. S žádostí o pomoc se policie obrací také na veřejnost, sdělil ČTK mluvčí policie Libor Hejtman.
"Naposledy byl spatřen ve čtvrtek 21. května 2026, jakožto propuštěný pacient z Fakultní nemocnice Olomouc se nevrátil do centra sociální rehabilitace Zahrada v Kroměříži. Zde je ubytován jako osoba trpící duševním a psychickým onemocněním," uvedl mluvčí policie.
Pohřešovaný muž je podle policejní databáze vysoký zhruba dva metry, má střední postavu, hnědé oči a krátké hnědé, vlnité vlasy. Vypadá přitom mladší, odhadem na 33 až 37 let. Policii není známo, co má na sobě. Svědci, kteří by pohřešovaného muže spatřili, nebo by věděli, kde se zdržuje, se mohou obrátit na linku 158 nebo mohou kontaktovat nejbližší policejní služebnu.