Opilý šofér bez řidičáku ujížděl policistům přes několik obcí. Zradilo ho však auto

Honička se udála v neděli po 23. hodině, kdy v obci Kralice na Hané policejní hlídka zastavovala projíždějící fabii. „Řidič ale na výzvu nezareagoval a začal ujíždět směrem k Prostějovu, kde projel ulicemi Kojetínská, Rovná a Háj, a vrátil se zpět do Kralic, kde pokračoval dál a projel obcí Bedihošť,“ upřesnila policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Řidič dále pokračoval do Hrubčic a poté se vydal po polní cestě zpět do Kralic na Hané, kde se mu na ulici Prostějovská porouchalo vozidlo a musel zastavit. Mezi tím se k pronásledování podezřelého vozidla přidaly ještě hlídky z oddělení v Plumlově.
|
Zdrogovaný řidič při honičce boural do popelnic i aut, soud ho poslal do vazby
„Policisté ihned po jeho zastavení přistoupili k autu a při zásahu použili donucovací prostředky hrozba namířenou střelnou zbraní. Řidič skončil v poutech. Při použití donucovacích prostředků ke zranění osob nedošlo,“ popsala Zajícová.
Dechová zkouška u osmadvacetiletého řidiče postupně ukázala 1,07 a 1,11 promile alkoholu. „Pozitivní byl i orientační test na návykové látky, a to na canabisové látky a amfetamin a metamfetamin,“ dodala policejní mluvčí.
Muž policistům řekl, že před jízdou vypil tři piva a vodku. Pozitivní test na návykové látky vysvětlil užitím marihuany ten den, pervitin měl přibližně před týdnem.
„V nemocnici se dobrovolně podrobil odběru bio materiálu. Jedním z důvodů ujíždění byl zřejmě i ten, že měl prostějovským soudem vysloven zákaz řízení motorových vozidle až do listopadu tohoto roku,“ řekla Zajícová.
Policisté nakonec muže propustili na svobodu. „Případ prověřujeme pro podezření z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uzavřela Zajícová. Muži tak hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.