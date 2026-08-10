Policie na Červenohorském sedle při rozsáhlé kontrole odhalila 91 přestupků

Celkem 91 řidičů z celkového počtu 600, které policisté kontrolovali o víkendu při rozsáhlé akci na Červenohorském sedle, se dopustila přestupku. Policisté se zaměřili hlavně na motorkáře, kteří tah vyhledávají kvůli četným zatáčkám. Do akce se zapojilo téměř 50 policistů, a to nejen z Jesenicka, ale také z olomouckého krajského ředitelství policie či ze Speciálního oddělení dohledu Čechy, kteří přijeli s vozem Ferrari. Nechyběli ani polští kolegové na motocyklech, sdělila ČTK policejní mluvčí Tereza Neubauerová.
"Přibližně dvě třetiny z přestupků měli na svědomí právě řidiči motocyklů. Nejčastějším prohřeškem byl nevyhovující technický stav motocyklů. Policisté se setkávali například s nehomologovanými výfuky nebo sjetými pneumatikami. Následovalo překračování nejvyšší povolené rychlosti a předjíždění v místech, kde to dopravní značení zakazuje," uvedla mluvčí.
Podle policistů nebyla nouze ani o speciální registrační značky. "Policisté zastavili tři motorkáře, kteří měli registrační značku umístěnou tak, že byla výrazně snížena její čitelnost. Jeden z nich dokonce dorazil na Červenohorské sedlo pouze s kusem papíru, na kterém měl registrační značku ručně napsanou. Policisté odhalili také řidiče, kteří usedli za řídítka nebo volant pod vlivem alkoholu nebo návykové látky," doplnila mluvčí.
Součástí kontrol bylo také měření hlučnosti motocyklů, které dělá jesenická policie jako první v republice. Právě hluk je totiž jedním z problémů při četných jízdách motorkářů, stěžují si na něj místní obyvatelé. Zařízení policisté použili u motocyklů, u kterých vzniklo podezření na překročení stanoveného hlukového limitu. V šesti případech bylo překročení skutečně zjištěno, další dva řidiči se měření odmítli podrobit.
Červenohorské sedlo, hlavní tah mezi Šumperkem a Jeseníkem, je vyhledávaným místem motorkářů z Česka i Polska. Problémem je nejen hluk, ale i často překračovaná rychlost, která zde často končila tragicky. Policie i Ředitelství silnic a dálnic kvůli tomu již v minulých letech podnikly řadu opatření, která se podle policie vyplatila. "Od roku 2022 došlo na sledovaném úseku k jedné tragické dopravní nehodě motorkáře. Počet nehod, při kterých došlo k lehkému nebo těžkému zranění, přitom rok od roku klesá. V letošním roce zatím policisté vyjížděli na Červenohorské sedlo pouze k jediné dopravní nehodě motorkáře, při které utrpěl lehké zranění," dodala Neubauerová.
Mezi opatření patří například instalace dvojitých svodidel v nebezpečných místech nebo speciální vodorovné dopravní značení v zatáčkách.