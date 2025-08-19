Incident se odehrál v pátek 15. srpna. Policisté ve Šternberku chtěli namátkově zkontrolovat projíždějící auto, ale řidič začal zběsile ujíždět. Řítil se v protisměru, jezdil po cyklostezce i přes trávník. Nakonec před železničním přejezdem objel stojící dodávku a v plné rychlosti vjel přímo pod rozjetý vlak, který vůz smetl.
Policisté po nehodě okamžitě poskytli řidiči i spolujezdci první pomoc.
Oba muži přežili a se zraněními byli převezeni do Fakultní nemocnice v Olomouci. Jednatřicetiletý šofér uvedl, že odmítl zastavit, protože ví, že má blokaci řidičského oprávnění. Navíc měl pozitivní test na amfetamin.
|
Policejní honička přes tři okresy. Řidič si dal pár piv a ujížděl stodevadesátkou
„Pod vlivem alkoholu nebyl. Vedle řidiče, na místě spolujezdce, se nacházel třiatřicetiletý muž, majitel vozidla, který utrpěl vážné zranění. Policistům uvedl, že ten den měl nastoupit do výkonu trestu,“ řekl policejní mluvčí Libor Hejtman.
„Případem se zabývají olomoučtí kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, za které řidiči hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitý trest,“ poznamenal Hejtman.