Policie ukázala děsivé video z honičky, šofér vletěl přímo před rozjetý vlak

Autor: hvl
  11:12aktualizováno  11:12
Policisté zveřejnili záběry zběsilé honičky, která se strhla v pátek ve Šternberku na Olomoucku. Řidič octavie tam začal ujížděl poté, co ho hlídka chtěla zkontrolovat. Zhruba po kilometru vjel prchající vůz na železničním přejezdu přímo před jedoucí vlak.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Incident se odehrál v pátek 15. srpna. Policisté ve Šternberku chtěli namátkově zkontrolovat projíždějící auto, ale řidič začal zběsile ujíždět. Řítil se v protisměru, jezdil po cyklostezce i přes trávník. Nakonec před železničním přejezdem objel stojící dodávku a v plné rychlosti vjel přímo pod rozjetý vlak, který vůz smetl.

Policisté po nehodě okamžitě poskytli řidiči i spolujezdci první pomoc.

Oba muži přežili a se zraněními byli převezeni do Fakultní nemocnice v Olomouci. Jednatřicetiletý šofér uvedl, že odmítl zastavit, protože ví, že má blokaci řidičského oprávnění. Navíc měl pozitivní test na amfetamin.

Policejní honička přes tři okresy. Řidič si dal pár piv a ujížděl stodevadesátkou

„Pod vlivem alkoholu nebyl. Vedle řidiče, na místě spolujezdce, se nacházel třiatřicetiletý muž, majitel vozidla, který utrpěl vážné zranění. Policistům uvedl, že ten den měl nastoupit do výkonu trestu,“ řekl policejní mluvčí Libor Hejtman.

„Případem se zabývají olomoučtí kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, za které řidiči hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitý trest,“ poznamenal Hejtman.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Sto milionů ke 100. výročí. Sokolové usilují o obří sumu pro chátrající kino

Téměř stoletá budova chátrajícího kina Sokol v Roudnici nad Labem, která musela být v posledních letech uzavřena, dostává novou naději k další existenci. Před několika lety sice skončil dobrovolnický...

19. srpna 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Bitget zahajuje novou sezónu LALIGY 2025/26 s kampaní „Back in Play, Bitget Way“

19. srpna 2025  10:40

Restaurace i fitness. Z Hanáckých kasáren bude živé centrum, plánuje nový majitel

Rozlehlá budova bývalých Hanáckých kasáren v centru Olomouce začne brzy po letech znovu žít. Jako první se rozběhne provoz v kancelářích a skladech, postupně se má přidat například restaurace,...

19. srpna 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Neodbytná paní Jechová se ve slavné komedii ptá na sklep nebo půdu, Češi teď k bytům chtějí dobíječky

Technologický pokrok nasadil tempo, kterému rychlost českého stavebního řízení ani zdaleka nestačí. Údaje prodejců automobilů ukazují, že loni a letos nabralo tempo prodejů elektromobilů v Česku...

19. srpna 2025  10:18

Živě: Buďte u vyhlášení Vinaře roku České republiky 2025!

19. srpna 2025  10:05

Nadějný kvantový chemik ze Sadova míří na prestižní univerzitu do Oxfordu

Studovat obor kvantová výpočetní chemie na prestižní University of Oxford se chystá dvaadvacetiletý Jakub Dubský ze Sadova na Karlovarsku. Talentovaný mladík, který letos získal na Vysoké škole...

19. srpna 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Obchvat se osvědčil. Dálnice D3 kolem Budějovic bude natrvalo bez poplatku

Pět tisíc aut denně na jednom konci Českých Budějovic najede na část dálnice D3, která slouží jako obchvat, a na druhém konci jich stejný počet vyjede. Obchvat krajského města funguje, doprava je...

19. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Volně pobíhající pes pokousal ženu, policista agresivní zvíře zastřelil

U obce Raková na Rokycansku pokousal pes o víkendu ženu. Záchranáři ji se zraněními na rukou odvezli do nemocnice. Agresivního ovčáka musel policista zastřelit. Komu zvíře patřilo, policisté nyní...

19. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Společnosti HEISHA a Unibird představují průlomový systém Drone Defence Tower (DDT)

19. srpna 2025  9:31

12. výroční zasedání fóra Inovace pro chladnou Zemi (ICEF2025) se bude konat ve dnech 8. až 9. října 2025 v Tokiu

19. srpna 2025  9:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Studenti zřídili v Karviné sběrnu vysloužilých věcí. Zajímá je stárnutí zboží

S ambicí prodloužit životnost starších věcí a zároveň zkoumat aspekty předčasného stárnutí spotřebního zboží otevřel student Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné Pavel Kopczyk...

19. srpna 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Místní bojují za prachatickou porodnici. Kraj rozhodnutí o uzavření nezmění

Prachatičtí zastupitelé nesouhlasí s rozhodnutím o uzavření tamní porodnice. Shodli se na tom na pondělním veřejném mimořádném zasedání. To však již nic nezmění na rozhodnutí kraje. Prachatické...

19. srpna 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.