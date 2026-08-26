Policie obvinila muže kvůli tragické nehodě auta horské služby na Šumpersku

Policie obvinila muže kvůli loňské tragické nehodě v Koutech nad Desnou na Šumpersku, při které se auto jesenické horské služby převrátilo při jízdě po sjezdovce. Dva horští záchranáři se zranili, jeden z nich o týden později zemřel v nemocnici. Zahájení trestního stíhání dnes bez bližších podrobností potvrdila ČTK mluvčí policie Miluše Zajícová i zástupci Horské služby ČR.
"V tomto případě bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Případ je nyní ve fázi vyšetřování, v současné době s ohledem na stále probíhající úkony v trestním řízení nebudeme sdělovat bližší informace," uvedla policejní mluvčí.
O zahájení stíhání horského záchranáře je od začátku srpna informováno také vedení Horské služby ČR. "Jako Horská služba jsme vzali na vědomí informaci o započatém trestním stíhání našeho záchranáře. Bližší vyjádření k průběhu dané kauzy momentálně nebudeme vydávat ani komentovat," řekl dnes ČTK její mluvčí Marek Fryš.
Doplnil, že součástí vyšetřování bylo také prověřování postupů výcviku a interních předpisů organizace v souvislosti s bezpečností práce. "Vyšetřování doposud prokázalo, že Horská služba jako organizace nepochybila a všechny parametry jsou nastaveny v souladu se zákonnými normami," dodal Fryš.
Nehoda se stala v Koutech nad Desnou loni 14. listopadu. Podle krajského policejního mluvčího Libora Hejtmana jeli dva zaměstnanci horské služby vozidlem po sjezdovce a na mokré trávě se převrátili. Jeden z mužů byl s těžkými zraněními letecky transportován do Fakultní nemocnice Olomouc, druhý do šumperské nemocnice. Dvaačtyřicetiletý horský záchranář následkům těžkých zranění podlehl v nemocnici v noci na 22. listopadu.
Po zemřelém horském záchranáři, který byl dobrovolným členem horské služby od roku 2013 a o tři roky později se stal profesionálním záchranářem v oblasti Jeseníků, zůstala partnerka a dvě malé děti. Nadační fond Horské služby - RESCUE na platformě Donio vyhlásil na podporu rodiny sbírku. Za 60 dnů na ni dárci přispěli téměř pět milionů korun.