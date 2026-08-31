Policie požár ubytovny v Šumperku vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení

Požár v Šumperku, který zasáhl v neděli večer tamní ubytovnu, vyšetřují policisté pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, uvedla dnes policie na síti X. Hasiči původně informovali o deseti zraněných, mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková dnes ale ve vyjádření pro ČTK upřesnila, že bylo na místě nakonec ošetřeno šest lidí, dva z nich byli v kritickém stavu. Hasiči ze zakouřené budovy po žebřících evakuovali do bezpečí dvě desítky lidí.
"Vzhledem k rutinnímu vyšetřování a určení původu požáru bylo zahájeno trestní řízení z důvodu podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Dnes proběhne kontrola místa požáru," uvedla policie.
Záchranáři na místě ošetřili šest lidí. "Dva muži a dvě ženy utrpěli lehké zranění, nadýchali se zplodin hoření a byli transportování do šumperské nemocnice. Dvě osoby byly v kritickém stavu s inhalačním traumatem na umělé plicní ventilaci - muž byl předán na ARO v šumperské nemocnici, žena byla letecky transportována do Fakultní nemocnice Olomouc," řekla dnes ČTK Mikisková.
Hasiči při požáru ve třetím patře výškové budovy zachránili 20 lidí. K jejich záchraně využili dva automobilové žebříky. Objekt byl silně zakouřen, uvedli.