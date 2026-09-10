Policie ukončila vyšetřování vraždy v Přerově, navrhla obžalovat 53letého muže

Kriminalisté navrhli obžalovat třiapadesátiletého muže z loňské vraždy jeho známého na sídlišti v Přerově. Svou oběť podle policistů zastřelil. ČTK to dnes sdělil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Případ se stal loni v listopadu v ulici Osmek, tělo zavražděného našla jeho partnerka. Podezřelého ve stejný den zadržela zásahová jednotka. Policie již dříve uvedla, že jde o recidivistu s 22 záznamy v trestním rejstříku včetně násilné trestné činnosti. Pokud muže žalobce obžaluje, bude se případem zabývat olomoucký krajský soud.
"Olomoučtí krajští kriminalisté předali krajskému státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby na třiapadesátiletého muže obviněného z vraždy stejně starého muže z listopadu 2025 v Přerově. Vazebně stíhanému muži hrozí trest deset až 18 let," uvedl policejní mluvčí.
Třiapadesátiletý muž je podezřelý, že loni 27. listopadu po 13:00 v bytě panelového domu v ulici Osmek v Přerově stejně starého muže zastřelil po předchozí hádce. Čin se stal v blízkosti sídla přerovské policie. Krajští kriminalisté ho začali vyšetřovat ve čtvrtek kolem 16:00, kdy tělo zavražděného našla jeho partnerka. Podle vedoucího odboru obecné kriminality Jana Lisického při incidentu zaznělo několik střelných ran, nikdo z obyvatel to však policistům nenahlásil. Muži by zřejmě už nebylo pomoci, pachatele by však mohli policisté dopadnout dříve, uvedl Lisický.
Možného útočníka policisté vytipovali na základě prověřování a vyhodnocování stop, informací a kamerových záznamů a ještě do půlnoci ho vypátrali. Zadržela ho zásahová jednotka z Moravskoslezského kraje, která vtrhla do jeho bytu. "Obviněný muž na začátku odmítal ve věci vypovídat, ale pod tíhou důkazů názor změnil a ke skutku se doznal. Motivem činu byly finanční spory," doplnil policejní mluvčí. Od svého zadržení je ve vazbě.
Podezřelý i jeho oběť se podle kriminalistů nějakou dobu znali, podezřelý v minulosti navštěvoval posilovny a ovládal bojové sporty. Zbraň, kterou použil, byla nelegální.
Jméno zavražděného muže padlo měsíc po vraždě také u soudu, kde se projednával případ přerovského státního zástupce Davida Pivody souzeného za přechovávání a užívání anabolik. Žalobce s třicetiletou kariérou byl obžalovaný i ze zneužití pravomoci úřední osoby, podle obžaloby vyzradil svému známému z posilovny informace ze spisu o podání trestního oznámení na jeho osobu. Jeho známým byl údajně právě muž zastřelený na Osmeku, podle obžaloby dodával žalobci zároveň anabolika. Případ s touto vraždou však nesouvisel.