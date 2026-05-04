Olomoučtí policisté pátrali po uprchlém vězni od pátku. „Na základě jejich intenzivní operativně pátrací činnosti a důsledné spolupráci nejen s kolegy ze Středočeského kraje se jim dotyčného podařilo zadržet dnes po 17. hodině v Olomouci. Samotné zadržení proběhlo za použití donucovacího prostředku, a to pod hrozbou namířené střelné zbraně. Muž byl následně eskortován na policejní služebnu, kde jsou s ním prováděny standardní procesní úkony,“ uvedla mluvčí.
Hledaný se v pátek kolem 13:30 podhrabal pod oplocením věznice. Policie upozornila na to, že muž může být nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušeli sami zadržet. Do pátrání policisté nasadili i vrtulník s termovizí.
Server Novinky.cz uvedl, že vězeňská služba zjistila, že vězeň chybí, až při jejich přepočítávání, možné pochybení proto prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).