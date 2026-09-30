Policie vypátrala muže z Prostějovska, který se v květnu nevrátil na léčení

Policie odvolala pátrání po čtyřiačtyřicetiletém muži, který se v letos v květnu po propuštění z hospitalizace ve Fakultní nemocnici Olomouc nevrátil do centra sociální rehabilitace Zahrada v Kroměříži. Muže se policistům podařilo vypátrat, sdělil dnes ČTK policejní mluvčí Libor Hejtman.
Policie se s žádostí o pomoc obrátila na veřejnost 29. května. "Naposledy byl spatřen ve čtvrtek 21. května 2026, jakožto propuštěný pacient z Fakultní nemocnice Olomouc se nevrátil do centra sociální rehabilitace Zahrada v Kroměříži. Zde je ubytován jako osoba trpící duševním a psychickým onemocněním," uvedl tehdy mluvčí.
Dnes oznámil, že muže se podařilo najít, veřejnosti a médiím poděkoval za pomoc při pátrání.