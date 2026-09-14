Policie vyšetřuje v Prostějově podezřelé úmrtí, tělo se našlo v parku

Policie vyšetřuje v Prostějově podezřelé úmrtí staršího muže. Tělo se dnes ráno našlo v parku. Policii úmrtí nahlásila zdravotnická záchranná služba, kterou přivolali svědci. ČTK to dnes řekl mluvčí krajské policie Libor Hejtman. Na místě zasahuje policie.
"Olomoučtí krajští kriminalisté od ranních hodin prověřují podezřelé úmrtí staršího muže, který byl nalezen bez známek života v parku Kolářovy sady v Prostějově. K objasnění příčiny jeho úmrtí byla nařízena soudní pitva," uvedl policejní mluvčí.
Mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková dnes ČTK řekla, že záchranáře volal původně kolemjdoucí kvůli bezvědomí muže, který ležel na trávníku. "Při příjezdu naší lékařské posádky na místo se prokázalo, že muž měl již jisté známky smrti. Lékařka na místě provedla ohledání těla. Žádné záchranné práce jsme neprováděli," řekla dnes ČTK mluvčí záchranářů. Doplnila, že s ohledem na to, že šlo o úmrtí venku a beze svědků, věc vyšetřuje policie.