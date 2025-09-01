Při nočních směnách ukradli světlomety za dva miliony. V podniku to nebyl první případ

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:02aktualizováno  15:02
Škodu ve výši téměř dvou milionů korun způsobili podle policie dva zaměstnanci svému podniku v Mohelnici na Šumpersku, který patří k předním tuzemským výrobcům světlometů pro auta. Ze skladů po společné domluvě kradli světla a jejich součásti, které poté jeden z nich prodával na inzeráty nebo do vrakovišť.
Fotogalerie4

Policie zadržela dva muže, kteří z jedné mohelnické firmy ukradli automobilová světla pro vozidla značky Audi, BMW, Renault, Seat, Jaguar, Škoda za 2 miliony korun. | foto: Policie ČR

„Odcizené výrobky byly určené zejména pro vozidla značky Audi, BMW, Renault, Seat, Jaguar, Škoda,“ řekla mluvčí policie Miluše Zajícová. Muži jsou stíháni za krádež ve spolupachatelství.

Výrobky z podniku kradl jeden z obviněných tak, že se na tom domluvil se svým nadřízeným.

Podle kriminalistů se oba takto obohacovali minimálně od začátku roku 2023 při nočních službách. Byli zadrženi v polovině srpna.

Policie zadržela dva muže, kteří z jedné mohelnické firmy ukradli automobilová světla pro vozidla značky Audi, BMW, Renault, Seat, Jaguar, Škoda za 2 miliony korun.
Policie zadržela dva muže, kteří z jedné mohelnické firmy ukradli automobilová světla pro vozidla značky Audi, BMW, Renault, Seat, Jaguar, Škoda za 2 miliony korun.
Policie zadržela dva muže, kteří z jedné mohelnické firmy ukradli automobilová světla pro vozidla značky Audi, BMW, Renault, Seat, Jaguar, Škoda za 2 miliony korun.
Policie zadržela dva muže, kteří z jedné mohelnické firmy ukradli automobilová světla pro vozidla značky Audi, BMW, Renault, Seat, Jaguar, Škoda za 2 miliony korun.
4 fotografie

„Oba obvinění pracovali ve skladu u stejné společnosti, mající pobočku v Mohelnici, a jeden z nich byl přímým nadřízeným druhého muže. Po vzájemné domluvě jeden z pachatelů v postavení nadřízeného umožnil druhému, aby ze skladových prostor společnosti na nočních směnách odcizoval světelnou techniku a její součásti,“ uvedla policejní mluvčí.

Odcizené věci muž odnášel a skladoval na svém pozemku a poté je různě přeprodával, a to na inzeráty, do vrakovišť nebo zájemcům za výrazně nižší ceny.

„Jeho nadřízený se potom postaral, aby dokladově ‚nic nechybělo‘. Z prodeje měli finanční zisk oba dva,“ doplnila mluvčí.

Postupně muži odcizili minimálně 330 světlometů a způsobili tak několika společnostem škodu nejméně 1,987 milionu korun.

Peníze, které prodejem odcizených věcí získali, utratili pro vlastní potřebu. Policisté při domovních prohlídkách zajistili několik stovek předních a zadních světel do vozidel a komponenty ke světlometům. Další kusy byly následně zajištěny u jednoho z odběratelů obviněné dvojice.

Případ kriminalisté vyšetřují. Jeden z obviněných byl již v minulosti odsouzen pro trestnou činnost jinou než majetkového charakteru a druhý spolupachatel má trestní rejstřík bez záznamu. Vzhledem ke způsobené škodě hrozí oběma trest od dvou do osmi let. Stíháni jsou na svobodě.

Podobný případ řešili v podniku kriminalisté také v roce 2017, kdy obvinili z rozsáhlé krádeže devět lidí. Šlo tehdy o sedm jeho zaměstnanců, jednoho odběratele a jednoho dopravce. Podle kriminalistů světlomety odcizili při expedici, kdy je nezanesli do systému, ale vyvezli z výrobního areálu. Škoda byla vyčíslena na 900 000 korun. Všichni obvinění se tehdy k činu přiznali. Ke krádeži však tehdy došlo v jeden den, podnět policii dala samotná poškozená společnost, když odcizení zjistila.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Soutěž má v životě svoje místo, ale u malých dětí to ještě není potřeba, říká majitel dětského gymu

Správný pohyb na pravidelné bázi je pro rozvoj dítěte klíčový. Své o tom ví David Mašát, který jako první přinesl do Česka takzvaný třídimenzionální proces učení. Tento program propaguje ve svém gymu...

1. září 2025

Na festivalu vína vloni bojoval o život, nyní si tam připil se svými zachránci

Na pardubickém zámku se poslední srpnový víkend konal 28. ročník oblíbeného Festivalu vína, který každoročně přitahuje tisíce návštěvníků. Vedle ochutnávek a hudby letos připomněl i příběh muže,...

1. září 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Nábřeží Karla Schwarzenberga. Praha nazve prostranství v centru po zesnulém politikovi

Dosud bezejmenná část pražského nábřeží na Malé Straně mezi Karlovým mostem a Lichtenštejnským palácem ponese jméno zesnulého politika a diplomata Karla Schwarzenberga. Schválili to v pondělí radní...

1. září 2025  15:32,  aktualizováno  16:52

Požár kamionu zastavil dopravu na D5 na Tachovsku na více než devět hodin

Po více než devíti hodinách se na Tachovsku po ranním požáru nákladního automobilu podařilo obnovil provoz na dálnici D5 v obou směrech. Krátce před 17. hodinou o tom informovali policisté na síti X.

1. září 2025  8:12,  aktualizováno  16:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Plzeň dá semafory na křižovatku Jateční a Chrástecké ulice, urychlí jízdu MHD

Rychlejší průjezd autobusů MHD i bezpečnější přecházení chodců umožní nová světelná signalizace, kterou Plzeň instaluje na rušnou křižovatku Jateční a...

1. září 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

VSZ rozhodne o zveřejnění auditu v úterý, s auditorskou zprávou se seznamuje

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci dnes dopoledne obdrželo žádost ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) k vyjádření k auditorské zprávě v kauze...

1. září 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

Tisíce zájemců o práci z domova podlehly podvodu, místo výdělku přišli o peníze

Nabízeli práci z domova a možnost snadného výdělku. Kdo jejich slibům uvěřil, přišel o peníze a navíc se nervoval ve snaze vyrobit z dodaného materiálu zadané ozdoby a miniaturní předměty. Rozsáhlým...

1. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Muži šlo na ulici o život. Nechtěl dát mladíkovi cigaretu, ten ho zmlátil boxerem

Dvaačtyřicetiletý muž téměř přišel o život při útoku v Žacléři na Trutnovsku. Podle policie šel pouze v noci po chodníku a odmítl dát cigaretu pětadvacetiletému muži, který se jí dožadoval. Začali se...

1. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Brno plánuje do roku 2028 opravit vyklizený bytový dům ve Francouzské ulici

Vedení Brna plánuje opravu vyklizeného domu ve Francouzské ulici, kde má vzniknout několik bytů. Na úpravu dispozice, vybudování sociálního zázemí nebo výtahu...

1. září 2025,  aktualizováno 

Do dvou let by mělo být v Českých Budějovicích první hřiště na ragby v kraji

Do dvou let by mělo být v Českých Budějovicích hřiště na ragby. Šlo by o první sportoviště tohoto druhu v Jihočeském kraji. Náklady na výstavbu areálu činí...

1. září 2025  14:55,  aktualizováno  14:55

Tradiční festival Den hrdinů letos poprvé v Praze představí humanitární základnu: Na Výstavišti!

1. září 2025  16:25

Slavný hudební klub se musí už podruhé stěhovat. Nový domov hledá marně

Poté, co musel opustit svůj dlouholetý domov v centru města, našel brněnský hudební klub Melodka útočiště v Králově Poli. I tady se legendárnímu podniku zaměřenému na underground dařilo a proudili...

1. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.