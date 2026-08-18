Policisté kvůli nervozitě ženy našli v kufru auta v Olomouci 15,8 kg kratomu

Více než 15 kilogramů kratomu objevili policisté a celníci v kufru osobního auta v Olomouci. Na psychomodulační látku, jejíž prodej podléhá přísné kontrole, upozornila svým nervózním chováním třiatřicetiletá žena. Policisté původně do ulice Dolní Novosadská, kde bylo vozidlo zaparkované, přijeli kvůli jejímu údajnému napadení. Případ kriminalisté vyšetřují pro podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulačními látkami ve stadiu pokusu, sdělil dnes ČTK mluvčí policie Jaroslav Herzán.
Událost se stala v pondělí v noci, policisté ve spolupráci s celníky ve vozidle zajistili téměř 15,8 kilogramu kratomu. Nalezli jej v kufru vozidla v černém igelitovém pytli. "Nacházelo se v něm celkem 15 kilových balení kratomu a dále deset menších, 75gramových balení kratomu," uvedl policejní mluvčí.
Policisté do Dolní Novosadské původně přijeli kvůli oznámení o napadení ženy. Poblíž místa, kde k němu mělo dojít, vypátrali dva muže. Jeden z nich potvrdil, že se na ulici s ženou pohádal, podle jeho výpovědi mu vzala některé osobní věci. Údajně napadená třiatřicetiletá žena v té chvíli stála u osobního auta, o kterém tvrdila, že je její. "Po celou dobu se žena chovala velmi nervózně a neustále pohledem kontrolovala zavazadlový prostor vozidla. Z toho důvodu ji policisté konfrontovali s tím, zdali v zavazadlovém prostoru nejsou nějaké zakázané látky nebo věci z trestné činnosti," uvedl Herzán. Poté, co žena poznamenala, že neví, kufr policisté s celníky zkontrolovali a nalezli v něm kratom.
Kratom a jeho extrakt je psychomodulační látka. Od loňského listopadu se tak dá legálně prodávat dospělým v licencovaných obchodech, kam nesmí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody, prodej v automatech je zakázaný. Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu zákona, která by od ledna 2027 měla prodej této psychoaktivní látky zpřísnit. Dostupný by neměl být lidem od 18 let, ale až od 21 let. Zakázaný bude také jeho prodej v e-shopech a zavede se spotřební daň.