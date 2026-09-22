Policisté obvinili muže po útoku u vlaku ve Střeni na Olomoucku z pokusu vraždy

Kriminalisté obvinili z pokusu vraždy šestadvacetiletého muže, který podle nich brutálně zaútočil na osmapadesátiletého muže na vlakovém nádraží ve Střeni na Olomoucku. Opakovaně jej bezdůvodně bil kamenem do hlavy. První pomoc zraněnému poskytli svědci, podezřelého útočníka, který byl pod vlivem drog, dopadli policisté ve Střeni dvě hodiny po útoku. Muž skončil ve vazbě, hrozí mu až 18 let vězení, sdělil dnes ČTK krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.
Incident se stal uplynulý víkend v noci na neděli. "Poškozený policistům vypověděl, že přijel vlakem z Velkých Losin a ve stanici Střeň vystoupil. Po vystoupení k němu přiběhl neznámý útočník a pěstmi na něj zaútočil. Muž se dal na útěk, ale násilník jej v kolejišti doběhl. Vzal kámen a se slovy, že jej zabije, staršího muže opakovaně bil kamenem do hlavy," popsal policejní mluvčí.
Muž si kryl hlavu a dal se opět na útěk, doběhl až k železničnímu přejezdu. "Ale i tam jej agresor dostihl, vzal další kámen a znovu jej několikrát silnými údery tloukl do hlavy. Pak v napadání přestal a utekl," doplnil mluvčí.
Kriminalisté po útočníkovi začali okamžitě pátrat, dopadli jej do dvou hodin v jedné z ulic ve Střeni. Podezřelý je uživatelem drog a při zadržení měl pozitivní test na omamné a psychotropní látky. Motiv činu policisté neznají. "Muži se neznali. Obviněný muž nebyl v minulosti trestně stíhán," dodal Hejtman. Zraněného muže po incidentu odvezli záchranáři na urgentní příjem, doplnil mluvčí policie.
V Olomouckém kraji jde letos o sedmou vraždu či pokus o ni. Naposledy byla z pokusu vraždy obviněna na konci května třicetiletá žena, která údajně v bytě v Zábřehu na Šumpersku pobodala nožem osmatřicetiletého muže. Útočnice chtěla policisty přivést na falešnou stopu a vymyslela si příběh o neznámém útočníkovi. Kriminalisté ale případ rychle objasnili a soud poslal ženu do vazby.