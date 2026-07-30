Policisté obvinili z podvodu muže, který připravil 17 lidí o čtyři mil. Kč

Z podvodu obvinili jeseničtí kriminalisté sedmadvacetiletého muže, který podle nich v několika uplynulých letech pod záminkou výhodných investic připravil 17 lidí o téměř čtyři miliony korun. Obviněný vybrané peníze neinvestoval a použil je pro vlastní potřebu. U soudu mu hrozí až osm let vězení. ČTK to dnes sdělil policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
Muž klientům nabízel investování do kapitálových trhů či nemovitostí v zahraničí s příslibem vysokého zhodnocení během několika týdnů. Sliboval, že po odečtení provize lidem vrátí vložené finanční prostředky i s výrazným ziskem. "K vyplácení však buď vůbec nedošlo, anebo vrátil pouze část peněz, přičemž částka nepokryla ani výši původní investice," uvedl Herzán.
Kriminalisté uvedli, že obviněný muž svěřené peníze prokazatelně nepoužil k dohodnutému investování a podvodně získané finance spotřeboval pro své osobní potřeby.