Policisté pátrají po čtyřech lidech, kteří na Přerovsku údajně přepadli cizince

Policisté pátrají po třech mužích a jedné ženě podezřelých z loupežného přepadení cizince u Potštátu na Přerovsku. Podle kriminalistů šlo o Vietnamce, kterému násilím ukradli na 40.000 korun. Incident se stal na konci září u obce Božkov, policisté nyní pátrají po případných svědcích, sdělila dnes ČTK mluvčí policie Miluše Zajícová.
Loupežné přepadení se podle policistů stalo 27. září okolo 17:00 na trase mezi Potštátem a Kozlovem, na odstavném místě poblíž obce Božkov. "Zde měli čtyři neznámí pachatelé, jedna žena a tři muži, za užití násilí odcizit poškozenému muži vietnamské národnosti finanční hotovost 40.000 korun," popsala policejní mluvčí.
Pachatelé na místo podle policie přijeli osobním autem Seat Exeo černé barvy v provedení combi s výraznými podélnými příčníky. Okradený cizinec jel ve Škodě Octavii šedé barvy. "Případem, který byl kvalifikovaný jako zvlášť závažný zločin loupež, se zabývají kriminalisté," doplnila mluvčí.
Policisté se obracejí na veřejnost, která by jim mohla pomoci případ objasnit. Žádají případné svědky, kteří byli 27. září v době od 12:00 do 18:00 u místa přepadení, zda si nevšimli skupinky podezřelých lidí, případně jiného neobvyklého jednání. Obracejí se také na řidiče, kteří projížděli mezi obcemi Potštát a Kozlov a všimli si pohybu lidí kolem uvedených aut. Kriminalisté přivítají také záznamy z palubních kamer, které místo či osoby mohly zachytit. Jakékoli informace mohou lidé poskytnout na linku 158.