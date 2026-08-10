Policisté pátrají po muži podezřelém z násilného činu, zdržuje se na Přerovsku

Přerovští kriminalisté vyhlásili pátrání po devětadvacetiletém Jaroslavu Králíčkovi z Hranicka, a to kvůli násilnému trestnému činu. Muž má podle policistů bohatou minulost v násilné, majetkové a drogové trestné činnosti. Pravděpodobně se skrývá na území města Hranice či v Lipníku nad Bečvou v komunitě drogově závislých osob. Policisté upozorňují, aby se lidé v žádném případě nepokoušeli jej sami zadržet, sdělil dnes ČTK mluvčí policie Libor Hejtman.
"Hledaný devětadvacetiletý muž je vysoký zhruba 190 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči, rovné, hnědočerné vlasy a nosí strniště. Žádáme občany, kteří hledaného muže spatřili, nebo by věděli, kde se zdržuje, aby ihned volali na bezplatnou telefonní linku 158, případně kontaktovali nejbližší policejní služebnu," uvedl policejní mluvčí.
Muž má tetování na krku, bližší popis je v databázi policie.