Polský exprezident Aleksander Kwaśniewski převezme v Olomouci Cenu Pelikán

Olomouckou cenu Pelikán, kterou za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog uděluje dvouměsíčník Listy, letos získá bývalý polský prezident Aleksander Kwaśniewski. Ocenění v podobě plastiky Pelikána si převezme příští týden v úterý v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého, sdělil ČTK redaktor Listů Patrik Eichler. Listy založil olomoucký rodák Jiří Pelikán v roce 1971 v exilu v Římě. Cenu v předchozích letech získal například první polský postkomunistický premiér Tadeusz Mazowiecki.
Cenu Pelikán udělují Listy od roku 2004. Její letošní laureát je oceněn mimo jiné za úsilí vždy prosazovat a prohlubovat demokracii. "Aleksander Kwaśniewski stál na čele Polska v letech 1995 až 2005. Během jeho prezidentského mandátu země vstoupila do NATO a Evropské unie. Patří k výrazným osobnostem polské a středoevropské politiky po roce 1989. Je představitelem konsenzuální politiky a levicové politiky v regionu," uvedl Patrik Eichler.
Na předání plastiky Pelikána naváže v úterý v aule fakulty veřejná debata s názvem Střední Evropa a její proměny, které se zúčastní někdejší disident a publicista Petr Pospíchal a diplomat a podnikatel Sergiusz Najar.
Cena Pelikán je pojmenována po Jiřím Pelikánovi, někdejším řediteli Československé televize, exilovém vydavateli Listů a poslanci Evropského parlamentu. Prvním laureátem se v roce 2004 stal polský expremiér Mazowiecki, mezi laureáty a laureátky patří například spisovatelka Alena Wagnerová, osobnost česko-německého smíření Anton Otte nebo novinářka Saša Uhlová. Ocenění získala také bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová, politik a publicista Jaroslav Šabata, maďarský bohemista György Varga, polský novinář Adam Michnik či bývalý předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský.
Loni cenu obdržel ředitel Sluňákova-centra ekologických aktivit města Olomouce Michal Bartoš, který je zároveň zakladatelem největšího environmentálního festivalu v České republice Ekologických dnů Olomouce. Více informací o ceně a jejích laureátech je na webu Listů.