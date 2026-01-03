Poražení roku 2025: Podvodník ztratil vilu i miliony, účetní kradla v obci. Stačilo! padlo

Připravili se o střechu nad hlavou a ještě skončili ve vězení. Do něj zamířila i účetní z Jindřichova, která si roky užívala dovolených i luxusu z obecních peněz. Mezi poražené se po volbách zařadilo i protisystémové hnutí Stačilo!, turisty pak mrzí neblahý osud rozhledny na Velkém Kosíři. Redakce iDNES.cz přináší souhrn poražených v Olomouckém kraji v roce 2025.
Ekonomka z Jindřichova na Šumpersku Jana Baslerova před Okresním soudem v...

Ekonomka z Jindřichova na Šumpersku Jana Baslerova před Okresním soudem v Olomouci. Podle obžaloby vybírala peníze z obecního účtu a způsobila obci škodu 22,6 milionu korun. Její syn Ondřej Basler se před soudem zodpovídal ze zpronevěry ve spolupachatelství. (6. května 2025) | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi...
V Moravičanech na Šumpersku vyhořela přestavovaná vila, škoda je předběžně...
V Moravičanech na Šumpersku vyhořela přestavovaná vila, škoda je předběžně...
Poslanec a lídr regionální kandidátky ČSSD v Olomouckém kraji Roman Váňa
Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi měli nechat podpálit luxusní vilu a žádali pojistné plnění. Uprostřed David Crha.

Crha: Bez vily a ve vězení

Vítězové roku 2025: Nový rektor, nejmenší mimino historie i oživlý kanonýr Sigmy

Přijít si protizákonně na několik desítek milionů korun chtěl pojistným podvodem majitel luxusní vily v Moravičanech na Olomoucku David Crha. Požár po předchozí domluvě v září 2023 založil s pomocí plynových lahví jeho známý Jiří Richter.

Stejně jako jejich manželky Yvona Crhová Mitrofanová a Monika Richterová jsou od té doby ve vazbě. Krajský soud případ otevřel po dvou letech od události, vyslechl množství svědků a zjišťuje, zda v případu hrály aktivní roli i ženy, jak tvrdí obžaloba. Rozlehlou vilu postavil továrník Václav Kratochvíl na přelomu 20. a 30. let minulého století.

Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod, své manželky ale brání

Debakl Stačilo! v čele s komunisty

Hnutí Stačilo! i s ohledem na předvolební průzkumy v kraji věřilo, že může být černým koněm sněmovních voleb. V regionu nakonec kandidátka s lídrem Vladimírem Urbánkem (KSČM) těsně překonala pětiprocentní hranici, oproti očekávaným osmi až deseti procentům to však byl slabý výsledek a celorepublikově hnutí vyhořelo.

Poslanec a lídr regionální kandidátky ČSSD v Olomouckém kraji Roman Váňa

Ve Sněmovně tak nejsou reprezentanti levice ze sociálně a ekonomicky ohrožených regionů, jako jsou Jesenicko či část Šumperska, ačkoli lokálně v některých obcích uskupení tvořené komunisty, SOCDEM, Moravany či ČSNS bodovalo.

Stačilo! neuspělo ani na chudém Jesenicku, voliči zřejmě nechtěli nálepku dezolátů

Prohnilá rozhledna míří k zemi

Od otevření v roce 2013 se u rozhledny na vrcholu Velkého Kosíře na Prostějovsku objevovaly problémy. Když prohlídky v roce 2023 odhalily, že kromě schodů jsou napadené hnilobou i nosné části, což ohrožuje statiku objektu, zavřela věž už nadobro.

Rozhledna na kopci Velký Kosíř na Prostějovsku po jejím dokončení

Opravu i novou výstavbu podle původního projektu nakonec představitelé obcí Mikroregionu Kosířsko, které je majitelem rozhledny, zavrhli. Dřevěnou stavbu tedy čeká po loňském rozhodnutí demolice, zůstane jen podstavec z kamene a betonu. Zda na něm někdy vyroste další vyhlídka, není zatím jasné.

Rozhledna na Velkém Kosíři vydržela jen 12 let, kvůli hnilobě půjde k zemi

Baslerová: Účetní okrádala obec i se synem

Přinejmenším deset let obírala ekonomka obecního úřadu Jana Baslerová vesnici Jindřichov na Šumperku. Z obecního konta vybrala osmapadesátiletá žena postupně v bankomatech přes 22 milionů korun.

Ekonomka z Jindřichova na Šumpersku Jana Baslerova před Okresním soudem v Olomouci. Podle obžaloby vybírala peníze z obecního účtu a způsobila obci škodu 22,6 milionu korun. Na snímku se synem Ondřejem Baslerem, který se před soudem zodpovídal ze zpronevěry ve spolupachatelství. (6. května 2025)

Dlouho jí to procházelo, žila si nad poměry, kupovala drahé dovolené, jezdila luxusními vozy. Na vše se přišlo až při nesrovnalostech v auditu za rok 2020. Předtím dokázala po tři volební období klamat starosty i auditory, ročně si přisvojila dva miliony.

Krajský soud jí v květnu uložil 6,5 roku vězení a náhradu škody, odsouzen k dvouleté podmínce byl i její syn Ondřej, který pomáhal s fiktivními nákupy zboží od firmy, kde byl obchodním zástupcem. Žena se odvolala k vrchnímu soudu, ten trest potvrdil.

Za obecní miliony měla účetní luxusní auta a dovolené, dostala 6,5 roku

Luňák: Místo finále sportovní tragédie

Přál si se svým klubem přepsat historii. Ambiciózní šéf hokejového Prostějova Jaroslav Luňák se před startem minulé sezony netajil velkými ambicemi, Jestřábi cílili na prvoligové play off, které ještě nikdy neokusili.

Momentka z prostějovského utkání proti Zlínu

Jenže tým složený z velkých individualit úplně pohořel a nakonec prožil sportovní šok v podobě sestupu do druhé ligy, což bylo absolutně nemyslitelné. Aby toho nebylo málo, cestu zpět bude mít Prostějov těžší, než se čekalo, momentálně totiž zaostává za Havířovem. A tak Luňák často musí čelit uštěpačným poznámkám...

„Nezvládli jsme to všichni, včetně mě. Je třeba říct, že ryba smrdí od hlavy, není třeba se schovávat,“ prohlásil.

Ryba smrdí od hlavy, říká hlava Prostějova po sestupu. Druhou ligu chce vyhrát
Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi měli nechat podpálit luxusní vilu a žádali pojistné plnění. Uprostřed David Crha.
V Moravičanech na Šumpersku vyhořela přestavovaná vila, škoda je předběžně odhadnuta na dvacet milionů korun. (6. září 2023)
V Moravičanech na Šumpersku vyhořela přestavovaná vila, škoda je předběžně odhadnuta na dvacet milionů korun. (6. září 2023)
Poslanec a lídr regionální kandidátky ČSSD v Olomouckém kraji Roman Váňa








