Poražení roku 2025: Podvodník ztratil vilu i miliony, účetní kradla v obci. Stačilo! padlo

Crha: Bez vily a ve vězení
Přijít si protizákonně na několik desítek milionů korun chtěl pojistným podvodem majitel luxusní vily v Moravičanech na Olomoucku David Crha. Požár po předchozí domluvě v září 2023 založil s pomocí plynových lahví jeho známý Jiří Richter.
Stejně jako jejich manželky Yvona Crhová Mitrofanová a Monika Richterová jsou od té doby ve vazbě. Krajský soud případ otevřel po dvou letech od události, vyslechl množství svědků a zjišťuje, zda v případu hrály aktivní roli i ženy, jak tvrdí obžaloba. Rozlehlou vilu postavil továrník Václav Kratochvíl na přelomu 20. a 30. let minulého století.
Debakl Stačilo! v čele s komunisty
Hnutí Stačilo! i s ohledem na předvolební průzkumy v kraji věřilo, že může být černým koněm sněmovních voleb. V regionu nakonec kandidátka s lídrem Vladimírem Urbánkem (KSČM) těsně překonala pětiprocentní hranici, oproti očekávaným osmi až deseti procentům to však byl slabý výsledek a celorepublikově hnutí vyhořelo.
Ve Sněmovně tak nejsou reprezentanti levice ze sociálně a ekonomicky ohrožených regionů, jako jsou Jesenicko či část Šumperska, ačkoli lokálně v některých obcích uskupení tvořené komunisty, SOCDEM, Moravany či ČSNS bodovalo.
Prohnilá rozhledna míří k zemi
Od otevření v roce 2013 se u rozhledny na vrcholu Velkého Kosíře na Prostějovsku objevovaly problémy. Když prohlídky v roce 2023 odhalily, že kromě schodů jsou napadené hnilobou i nosné části, což ohrožuje statiku objektu, zavřela věž už nadobro.
Opravu i novou výstavbu podle původního projektu nakonec představitelé obcí Mikroregionu Kosířsko, které je majitelem rozhledny, zavrhli. Dřevěnou stavbu tedy čeká po loňském rozhodnutí demolice, zůstane jen podstavec z kamene a betonu. Zda na něm někdy vyroste další vyhlídka, není zatím jasné.
Baslerová: Účetní okrádala obec i se synem
Přinejmenším deset let obírala ekonomka obecního úřadu Jana Baslerová vesnici Jindřichov na Šumperku. Z obecního konta vybrala osmapadesátiletá žena postupně v bankomatech přes 22 milionů korun.
Dlouho jí to procházelo, žila si nad poměry, kupovala drahé dovolené, jezdila luxusními vozy. Na vše se přišlo až při nesrovnalostech v auditu za rok 2020. Předtím dokázala po tři volební období klamat starosty i auditory, ročně si přisvojila dva miliony.
Krajský soud jí v květnu uložil 6,5 roku vězení a náhradu škody, odsouzen k dvouleté podmínce byl i její syn Ondřej, který pomáhal s fiktivními nákupy zboží od firmy, kde byl obchodním zástupcem. Žena se odvolala k vrchnímu soudu, ten trest potvrdil.
Luňák: Místo finále sportovní tragédie
Přál si se svým klubem přepsat historii. Ambiciózní šéf hokejového Prostějova Jaroslav Luňák se před startem minulé sezony netajil velkými ambicemi, Jestřábi cílili na prvoligové play off, které ještě nikdy neokusili.
Jenže tým složený z velkých individualit úplně pohořel a nakonec prožil sportovní šok v podobě sestupu do druhé ligy, což bylo absolutně nemyslitelné. Aby toho nebylo málo, cestu zpět bude mít Prostějov těžší, než se čekalo, momentálně totiž zaostává za Havířovem. A tak Luňák často musí čelit uštěpačným poznámkám...
„Nezvládli jsme to všichni, včetně mě. Je třeba říct, že ryba smrdí od hlavy, není třeba se schovávat,“ prohlásil.
