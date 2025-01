V šumperské porodnici loni rodiče nejčastěji pojmenovali děti Eliška a Honzík

Prvním miminkem, který bude mít na konci data narození pětku, se stal Kryštůfek Sovadina, který přišel na svět 1. ledna v 1:01. Narodil se desetinásobné mamince Ivaně Sovadinové, která i se svou početnou rodinou žije na okraji Šumperku.

Společně s manželem, který se v loňském roce stal v Olomouckém kraji vítězem soutěže Podnikatel roku, mají firmu na výrobu dřevěných hraček

„Nejčastěji si maminky z porodnice loni odnášely Elišky, Viktorky a Sofie. U chlapců zvítězilo jméno Jan, které pro svou ratolest loni zvolilo celkem dvacet rodičů. Mezi dalšími jmény byl Jakub, Štěpán, Matěj a Dominik. Objevila se však i jména Florentýna, Polina, Evangelína, Saimon, Sedrik nebo Charles,“ uvedla mluvčí nemocnice Hana Hanke.

„Nejmenší miminko, které se loni v šumperské porodnici narodilo, byla holčička s váhou 1 795 gramů. Naopak nejtěžším miminkem se stal chlapeček s váhou 4 750 gramů. Nejmladší rodičce bylo 16 let, té nejstarší naopak 49,“ dodala mluvčí.

Zasloužilá matka

Devět z deseti dětí Ivany Sovadinové se přitom narodilo právě v porodnici Nemocnice Šumperk. „Musím říct, že služby šumperské porodnice jsou pokaždé lepší a lepší. Nepřeháním, když je přirovnám k službám pětihvězdičkového hotelu. Opravdu. Tady mohou maminky odpočívat,“ říká maminka malého Kryštofa s tím, že porod na Nový rok nebyl úplně v plánu.

„V jedenáct večer jsem začala nečekaně rodit a o půlnoci jsme s manželem dojeli do šumperské porodnice. Na svět přišel ještě během doznívajících ohňostrojů, o to víc to byl slavnostnější pocit,“ usmívá se desetinásobná maminka.

To, že se šumperská porodnice neustále snaží zlepšovat své služby, potvrzuje i její vedoucí porodní asistentka Anna Holinková.

„Byli jsme jedna z prvních porodnic v Česku, která zakoupila porodnický gauč, který se stal v loňském roce velkým trendem. Také jsme přišli s novinkou speciálních Brunchů s porodní asistentkou a další novou službou, kterou budoucím maminkám nabízíme, jsou návštěvy porodní asistentky v domácím prostředí.“

Do porodnice v Nemocnici Šumperk přijíždí nejčastěji budoucí maminky ze šumperského, zábřežského a částečně také z ústeckoorlického regionu.

„Účast tatínka, nebo jiné blízké osoby, je pro porodnici samozřejmostí. Stejně tak jako moderní zázemí, včetně bezplatného připojení k internetu. Nemocnice je zároveň nositelem prestižního titulu Baby Friendly Hospital,“ popsala mluvčí.