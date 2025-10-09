Končící poslanci budou mít práce dost. Od vedení kavárny po rektorskou židli

Ondřej Zuntych
  15:32aktualizováno  15:32
Kampaň byla velmi náročná, musím se teď dát dohromady, a pak si vyberu jednu z nabídek, které mám. Tak se dá shrnout vyjádření končících poslanců z Olomouckého kraje. S politikou ale pravděpodobně nekončí, ostatně už za rok jsou komunální volby, kde by se jako v regionu známá jména mohli uplatnit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Končící poslankyně za STAN Hana Naiclerová.
Končící poslanec Martin Major (ODS).
Končící poslanec za KDU-ČSL Michael Kohajda.
Končící poslanec za ANO Bohuslav Hudec.
6 fotografií

„Neměl jsem plán B, jinak bych ani nemohl dávat do kampaně veškerou energii. Mám v Olomouci kavárnu, tak se chvilku budu věnovat jí. Jinak se mi sešlo víc pracovních nabídek, musím je vyhodnotit,“ řekl Karel Smetana (KDU-ČSL).

Před nástupem do Sněmovny působil jako ředitel Arcibiskupského zámeckého vinařství v Kroměříži, tam už se ale vracet nebude.

Výsledky - Olomoucký kraj

ANO 2011

38,72 %
strana získala 131 683 hlasů
6
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

20,14 %
strana získala 68 520 hlasů
3
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,43 %
strana získala 32 084 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,36 %
strana získala 31 830 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,33 %
strana získala 24 942 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,64 %
strana získala 22 586 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,16 %
strana získala 17 575 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,18 %
strana získala 4 029 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,38 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 889 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,23 %
strana získala 806 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,23 %
strana získala 785 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,2 %
strana získala 693 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,18 %
strana získala 645 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 370 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,09 %
strana získala 325 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 262 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,06 %
strana získala 229 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 209 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 179 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 121 hlasů
0
0
V minulosti byl členem zastupitelstva v malé obci Haňovice, kde žije, a nevylučuje, že by se zde či v nedaleké Litovli opět zapojil do politiky.

„Každopádně ani teď z politiky neodcházím, budu se dál věnovat záležitostem regionu, kde jsem se snažil i po dobu mandátu pomáhat starostům. Kontakty pořád mám napříč politickým spektrem,“ dodává končící poslanec, jenž byl po sečtení hlasů za SPOLU první pod čarou.

Domů se chodil jen vyspat

Druhým náhradníkem za koalici je Martin Major (ODS) z Olomouce. „Posledního půl roku jsem se chodil domů jen vyspat, pořád jsme byli někde s kampaní. Dám se dohromady a něco vymyslím,“ říká a nevylučuje, že by mohl usilovat o návrat na olomouckou radnici. Čtyři volební období byl náměstkem primátora, osm měsíců i primátorem.

Sněmovnu opouští rovněž Tomáš Müller (STAN), bývalý letitý starosta Nové Hradečné ležící pod kopcem Bradlo. Nyní není ani v zastupitelstvu.

„Nechtěl jsem kumulovat funkce. Teď si užívám toho, že jsem po 25 letech víceméně skončil v politice, je to určitá úleva, i když za měsíc mi to možná bude chybět. Trochu jsem s tím počítal, protože své zvolení jsem viděl tak 50 na 50. Vzali to mladí, přeju jim vše nejlepší, lidé to tak chtěli, beru to,“ komentuje výsledky.

Končící poslankyně za STAN Hana Naiclerová.
Končící poslanec Martin Major (ODS).
Končící poslanec za KDU-ČSL Michael Kohajda.
Končící poslanec za ANO Bohuslav Hudec.
6 fotografií

Spolu s Hanou Naiclerovou kandidovali za STAN na prvních dvou místech, avšak mandát získala třetí Zdena Kašparová. „Mám nějaké nabídky práce, tento týden se pro některou z nich rozhodnu. Působil jsem v hospodářském výboru, měl jsem na starosti energetiku, může to být i v této oblasti,“ hlásí Müller.

Naiclerová na dotazy redakce nereagovala. Dlouhodobě se ovšem věnuje ekonomickému, daňovému a účetnímu poradenství od drobných podnikatelů po velké firmy.

Starosta a náměstek hejtmana

Končící zástupce ANO Bohuslav Hudec byl poslancem jen krátce. Stal se jím letos v lednu jakožto náhradník za zesnulého stranického kolegu Milana Ferance.

I bez poslancování má ale Hudec práce v politice víc než dost, protože je náměstkem hejtmana pro dotace a dopravu a také starostou Rapotína na Šumpersku. Předsedá i Svazku obcí údolí Desné.

Jediným z končících poslanců, který už mandát neobhajoval, je Michael Kohajda, jehož do Sněmovny za SPOLU navrhli lidovci. V lednu ho Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci zvolil rektorem, úřadu se ujal v květnu. Kohajda je od roku 2014 zastupitelem Šumperka.

