Zatajila sestra v porodnici upuštění dítěte? Soud dál řeší kauzu postiženého Káji

Případem těžce postiženého chlapce, který se ve šternberské porodnici před lety narodil jako zdravé dítě, poté ale následkem masivního krvácení do mozku skončil zcela odkázaný na pomoc druhých, se opět zabýval Okresní soud v Olomouci. Obrátila se na něj rodina, podle které se s několikaletým odstupem ukázalo, že dítě mělo v porodnici spadnout sestře.
Rodina z Choliny na Olomoucku žaluje společnost Agel Středomoravská nemocniční, která provozuje šternberskou nemocnici, a dále chlapcovu ošetřující pediatričku. Žádá několikamilionové odškodné. Lékařka, Agel i sestra z porodnice ale pochybení odmítají.

U soudu ve středu vypovídala svědkyně Dagmar Zmeškalová, která se svým manželem chlapcovu matku Janu Vitáskovou v roce 2018 zaměstnávala v centru Estelle v Šumperku, jehož součástí je i svatební salon.

„Pracovala jako recepční a prováděla lymfodrenáže. Byla to silná žena, která si v životě mnohým prošla, a také proto jsme ji u nás zaměstnali, abychom jí v těžké situaci pomohli,“ vypověděla Zmeškalová s odkazem na osud Vitáskové, jímž v salonu všichni žili.

„Často jsme o tom tady mluvili. Nikdo si neumí představit, co to musí být, když se vám narodí zdravé dítě, a pak se zničehonic začne chovat podivně a skončí jako těžce postižené. Něco se muselo stát,“ uvedla Zmeškalová. Právě kvůli zhoršujícímu se stavu handicapovaného hocha musela Vitásková v salonu skončit.

Svěřila jsem se jen sestře, vyčítala si u soudu matka postiženého Káji

Bývalá šéfová matky malého Káji si dobře vzpomíná na incident, kdy našla svou zaměstnankyni roztřesenou a v slzách.

„Nebyla psychicky labilní, takže mě překvapilo, v jakém je stavu. Něco ji šíleně vzalo. Brečela, všichni jsme ji chlácholili a rozebírali to. Nakonec jsem ji poslala domů,“ popsala svědkyně. Ta se poté od svých asistentek zprostředkovaně dozvěděla, co se stalo.

Podle zákaznice se o tom ve městě mluvilo

Do salonu totiž přišla nevěsta s kamarádkou, a zatímco si zkoušela svatební šaty, doprovod nevěsty požádal Vitáskovou o lymfodrenáž.

„Začala jsem ji tedy chystat na proceduru a bavila se s klientkou o všem možném, mimo jiné i o práci. Když mi sdělila, že pracuje jako porodní asistentka ve Šternberku, rozklepala jsem se,“ vypověděla již dříve pro iDNES.cz matka postiženého chlapce s tím, že klientka vyzvídala, co se stalo.

21. listopadu 2024

„Pověděla jsem jí tedy, co jsem se nedávno dozvěděla od své ošetřující gynekoložky, že Kája měl sestře po porodu spadnout. Na to mi kamarádka nevěsty odpověděla, že si rovněž pamatuje, že se o tom ve Šternberku mluvilo, a ukázala mi na Facebooku tváře. Sestru jsem si hned vybavila,“ nastínila Vitásková.

Podle právního zástupce rodiny Martina Začala se situace v salonu odehrála krátce poté, co Vitásková v roce 2018 absolvovala běžnou gynekologickou prohlídku a na recepci jí byla přidělena nová doktorka. V ní pacientka poznala lékařku ze šternberské porodnice.

V porodnici nám váš syn upadl na hlavu, prořekla se lékařka. Matka se soudí

„Rovněž mi řekla, že si mě pamatuje, a to v souvislosti s tím, že sestře spadl můj syn. Byla jsem v šoku,“ vypověděla už dříve matka postiženého chlapce, jež se podle svých slov zmohla na jedinou větu: „Vy mi snad chcete říct, že to celou dobu víte?“

„V tu chvíli lékařka pochopila, že já jsem tu informaci neměla a snažila se mě uklidnit. Začala sestru omlouvat, že je jich málo, jsou unavené a stát se to může. Jenže když už se to stane, má se to přece okamžitě řešit, a ne propustit dítě i přes negativní projevy domů a doufat, že se nic nestalo. Protože se stalo!“ nechápe ani dnes Vitásková. S nemocnicí se soudí od roku 2020.

Zdravotnice odmítá, že by Káju upustila

Dětská sestra z porodnice Daniela Talášková, o níž chlapcova matka tvrdí, že je to právě ona, komu dítě po porodu spadlo na hlavu, obvinění odmítá. U soudu během minulého jednání popřela, že by se během čtyřdenní hospitalizace chlapce na oddělení přihodilo něco mimořádného.

„Nic takového se nestalo a ani nemohlo. Veškerý screening u novorozenců provádíme přímo u matek, u všeho jsou, protože se děti od matek nemají separovat,“ vypověděla Talášková.

S novorozencem jsem upadla, ale nebyl to Kája, řekla sestra v kauze postiženého hocha

„Nedokážu říci, jak to bylo přímo v tom roce 2010, ale máme pravidlo, že děti se nesmí nosit v náručí, musí se převážet v postýlce a po chodbě se vozí ve vozíčku, který je vybavený monitoringem dechu. O tom poučujeme i všechny matky,“ dodala.

Vitásková, jejíž tvrzení podpořily písemným svědectvím i další ženy, jež ve Šternberku rodily, však tvrdí, že sestra, která měla na oddělení službu, odnesla Káju jen tak v rukou ještě s dalším dítětem. „Říkaly jsme si, že děti tady nosí jako pivo,“ komentovala to matka malého Káji.

21. března 2025

KRIMI

Zatajila sestra v porodnici upuštění dítěte? Soud dál řeší kauzu postiženého Káji

