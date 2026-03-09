Vůz srazil cyklistu, který přejížděl obchvat Postřelmova. Na kole se tam nesmí

Nehoda se odehrála v sobotu odpoledne ve směru na Zábřeh ve chvíli, kdy šofér osobního auta dokončil předjíždění nákladního vozu a vracel se zpět do pravého jízdního pruhu.
„Náhle mu z pravé strany vjel do cesty šestasedmdesátiletý cyklista, jenž jel přes silnici napříč pod úhlem 90 stupňů ke směru jízdy vozidel. Řidič již nedokázal na tak krátkou vzdálenost střetu zabránit,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Po střetu zůstal senior ležet na vozovce, jeho kolo síla nárazu vymrštila přes svodidla do protisměru. „Cyklista utrpěl vážná zranění, leteckou záchrannou službou byl transportován do olomoucké fakultní nemocnice,“ doplnila Zajícová.
„Byl přijat na urgentním příjmu a poté přesunut na kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Jeho stav je vážný, ale stabilizovaný,“ nastínil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.
Hmotné škody jsou předběžně odhadnuty na 85 tisíc korun. Dechová zkouška vyloučila, že by řidič osobního vozu usedl za volant pod vlivem alkoholu, u cyklisty byl vzhledem k jeho zraněním nařízen odběr krve.
Obchvat Postřelmova je součástí silnice I/44 a formálně jde v tomto úseku o silnici pro motorová vozidla. Tedy o rychlostní komunikaci dálničního typu, kam cyklisté nesmí.